2019-02-20T11:22:56+03:00
Происшествия

Актер Виталий Абдулов о своем избиении: «Я в полном порядке»

Знаменитый иркутянин ответил, что в последний раз его избивали еще в школе
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Актер Виталий Абдулов.Актер Виталий Абдулов.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Новость о жестоком избиении актера из Иркутска Виталия Абдулова взбудоражила его земляков и поклонников. Сообщалось, что в ночь на 20 февраля звезду сериалов «Солдаты», «Дальнобойщики» и «Кадетство» избили в подъезде собственного дома на севере Москвы. Якобы конфликт произошел, когда 48-летний артист попытался выгнать на улицу неизвестных девушек, за которых вступился случайный прохожий.

Чтобы узнать подробности инцидента корреспонденты «Комсомольской правды» в Иркутске связались с самим актером в соцсетях. Правда, подтверждать или опровергать информацию о драке Виталий Абдулов не стал. Кратко ответил лишь о своем состоянии.

- Я в полном порядке, - успокоил своих поклонников Виталий. – Была ли драка? В последний раз меня избивали в школе. После этого актер добавил в сообщении смеющийся смайлик. Судя по всему, артист находится в хорошем настроении. При этом сообщалось, что в драке Виталий Абдулов получил ушиб мягких тканей лица и обратился за помощью к врачам. Пока эта информация не подтверждена.

ДОСЬЕ «КП»

Виталий АБДУЛОВ

Родился: 15 марта 1970 года в удмуртском городке Глазов. Но после рождения сына семья перебралась в Иркутск.

После окончания школы Виталий поступил в Иркутский энергостроительный техникум на специальность «техник-строитель».

Отслужив в армии, он сменил множество профессий: работал строителем-монтажником, санитаром, администратором кафе, телохранителем.

В 1995 году Виталий поступил в Иркутское театральное училище.

Актерскую карьеру начал в 2000 году, поступив в Школу-студию МХАТ в Москве.

Первую роль в кино сыграл в 2001 году в сериале «Гражданин начальник». Затем в его карьере были эпизодические роли в сериале «Дальнобойщики-2», фильме «Антикиллер-2». Знаменитым Виталия Абдулова сделала роль старослужащего Евсеева в первой части сериала «Солдаты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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