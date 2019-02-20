Праздник Белого месяца отметили в Баяндае важным событием
Праздник Белого месяца отметили в Баяндае важным событием
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Торжественно открыли новый, благоустроенный 12 квартирный дом. Его построили специально для медиков центральной районной больницы, причем, рядом с лечебным учреждением. Чтобы вручить ключи новоселам, в поселок приехала делегация из правительства региона: губернатор Иркутской области Сергей Левченко, министр здравоохранения Олег Ярошенко и другие. Не смотря на мороз, гостей в Баяндае встретили тепло: песнями и национальными обрядами.
Праздник Белого месяца отметили в Баяндае.
ИСТОЧНИК KP.RU
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