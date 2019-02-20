2019-02-20T11:58:30+03:00
Политика

Праздник Белого месяца отметили в Баяндае важным событием

Поделиться:
Праздник Белого месяца отметили в Баяндае важным событиемПраздник Белого месяца отметили в Баяндае важным событием
Изменить размер текста:

Торжественно открыли новый, благоустроенный 12 квартирный дом. Его построили специально для медиков центральной районной больницы, причем, рядом с лечебным учреждением. Чтобы вручить ключи новоселам, в поселок приехала делегация из правительства региона: губернатор Иркутской области Сергей Левченко, министр здравоохранения Олег Ярошенко и другие. Не смотря на мороз, гостей в Баяндае встретили тепло: песнями и национальными обрядами.

Праздник Белого месяца отметили в Баяндае.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: ««Фермерский клуб» Иркутской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая онлайн-трансляция
Глава государства обращается к стране со стратегическим документом. Прямая трансляция Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 началась ровно в 12.00 [видеотрансляция]
Для кого и зачем Сурков написал статью о путинизме и глубинном народе
Разговор с политологом Алексеем Чеснаковым, близким помощнику Президента о том, как стоит понимать его статью "Долгое государство Путина", и доволен ли автор шквалом критики и одобрения на его публикацию
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев: Запад готовит к расколу Молдавию, как это было на Украине
В ближайшие недели пройдут выборы на Украине и в Молдавии. Что нам ждать от них? А также от действий США в Венесуэле и Афганистане? На эти и другие вопросы «Комсомольской правде» ответил Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев [эксклюзив kp.ru]
Новости 24