Власти: разрешение на строительство ледового дворца в Иркутске выдадут в ближайшие дни

Любителей хоккея с мячом словно облили ведром холодной воды новостью о том, что Свердловский районный суд Иркутска приостановил строительство нового центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта,который начали возводить в Иркутске осенью прошлого года. Причина запрета - отсутствие разрешительной и проектной документации на строительство. Из-за этого прокуратура подала иск в суд к управлению капитального строительства региона.

Новость не из приятных. И реакция болельщиков, которые сразу начали обсуждать возможный перенос чемпионата мира по бенди 2020 года, вполне понятна. Ведь у нас уже забрали мировой форум 2019 года. И причина переноса турнира в шведский Венерсборг тогда была, как раз в отсутствии в городе крытой современной арены.

- Никаких угроз срыва чемпионата мира 2020 года нет, - успокаивают иркутян в пресс-службе правительства Иркутской области. – Остался лишь технический момент в подписании бумаг. Он должен разрешиться в ближайшее время.

При этом подготовительные работы на месте строительства, которые напомним, разрешили вести круглые сутки, не останавливались даже после решения суда. Стройка, по словам властей, кипит.

- Объект очень масштабный, поэтому подготовительные работы ведутся долго, - продолжают в пресс-службе правительства Иркутской области. – Кстати, основание под стройку можно готовить еще до получения разрешения на строительство. Как раз это там и делают. Все идет по графику. Так что центр будет готов в срок.

Так будет выглядеть наша арена. Фото: Татьяна ГЛЮК.

По плану, наша новая арена на 6 тысяч зрителей, которую начали строить в октябре 2018-го на пустыре рядом с уже построенным Ледовым дворцом «Айсберг», должна быть полностью готова к концу марта 2020 года. Именно в это время в Иркутске во второй раз в истории и должен пройти чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд. Эмблему мирового форума пока выбирают, а вот как будет называться еще не готовая арена, уже известно. По итогам конкурса, который проводили среди всех желающих, новый ледовый дворец назвали «Байкал».

Ну а пока очертаний стадиона нет, кратко напомним, как будет выглядеть этот спортивный центр. Это будет красивое функциональное сооружение, в котором кроме хоккейного поля предусмотрены конькобежные дорожки. Кстати, сборная России по конькобежному спорту уже приняла решение готовиться к Олимпиаде 2022 года в Пекине именно в Иркутске. И еще там смогут заниматься хоккеем с шайбой, шорт-треком, фигурным катанием и керлингом.Летом же ледовая арена трансформируется в многофункциональную спортивную площадку для игры в волейбол, баскетбол, теннис и катание на роликовых коньках.

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