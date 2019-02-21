2019-02-21T10:32:06+03:00
Авто

Страшное ДТП на трассе Иркутск-Чита: пять человек погибли в лобовом столкновении Тойоты и грузовика Скания

От удара седан превратился в груду металла
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Страшное ДТП на трассе Иркутск-Чита: пять человек погибли в лобовом столкновении Тойоты и грузовика Скания. Фото: ГУ МВД России по Забайкальскому краю.Страшное ДТП на трассе Иркутск-Чита: пять человек погибли в лобовом столкновении Тойоты и грузовика Скания. Фото: ГУ МВД России по Забайкальскому краю.
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Крупное ДТП произошло 20 февраля на трассе «Иркутск-Чита» в Хилокском районе Забайкальского края. По предварительным данным, женщина за рулем седана Тойота-Камри, не справилась с управлением и, выехав на встречную полосу, лоб в лоб врезалась в грузовик Скания. Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду металла.

- 32-летняя автолюбительница, находившаяся за рулем Тойоты, погибла на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Забайкальскому краю. – От полученных травм скончались еще трое пассажиров седана: 30-летняя женщина и двое маленьких детей. Водитель фуры не пострадал.

С тяжелыми травмами в больницу доставили мужа погибшей женщины. Несколько часов врачи боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.

По факту этого ДТП уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Сейчас во всех причинах этой аварии разбираются инспекторы ГИБДД.

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Авария произошла вечером 19 февраля на объездной дороге по улице Олега Кошевого в Иркутске. На виадуке столкнулись «Toyota Corolla», «Toyota Rav4» и «Toyota Fielder». Молодой человек, находившийся за рулем «Toyota Corolla» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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