Страшное ДТП на трассе Иркутск-Чита: пять человек погибли в лобовом столкновении Тойоты и грузовика Скания

Крупное ДТП произошло 20 февраля на трассе «Иркутск-Чита» в Хилокском районе Забайкальского края. По предварительным данным, женщина за рулем седана Тойота-Камри, не справилась с управлением и, выехав на встречную полосу, лоб в лоб врезалась в грузовик Скания. Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду металла.

- 32-летняя автолюбительница, находившаяся за рулем Тойоты, погибла на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Забайкальскому краю. – От полученных травм скончались еще трое пассажиров седана: 30-летняя женщина и двое маленьких детей. Водитель фуры не пострадал.

С тяжелыми травмами в больницу доставили мужа погибшей женщины. Несколько часов врачи боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.

По факту этого ДТП уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Сейчас во всех причинах этой аварии разбираются инспекторы ГИБДД.

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