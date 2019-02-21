2019-02-21T15:17:49+03:00
Спасатель

Туриста из Тюмени со сломанной ногой спасли на Байкале

Путешественники пересекали озеро на коньках [фото]
Олег ФЕДОРОВ
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Туриста из Тюмени со сломанной ногой спасли на Байкале. Фото: пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.Туриста из Тюмени со сломанной ногой спасли на Байкале. Фото: пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
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12 туристовспециально прилетела на Байкал из Тюмени, чтобы покорить озеро. Они решили пройти Байкал на коньках. На третий день путешествия, когда до острова Ольхон еще оставалось половина пути, один из участников ледового марафона серьезно повредил ногу. Его друзья решили обратиться за помощью к спасателям. Поскольку они находились далеко от берега, помощи пришлось ждать несколько часов.

- Дорога швах, одно направление,- объяснили спасатели в видео, которое снимали, добираясь до пострадавшего.

На Байкале сплошные ледяные торосы. Так что даже на вездеходе «Трекол» не удавалось развить скорость больше 20 километров в час.

- Пострадавшую группу нашли в местности Харгино, недалеко от бухты Песчаная,- сообщают в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.- Туристы ждали нас у базы.

До приезда спасателей пострадавшему сделали обезболивающий укол. Фото: пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

До приезда спасателей пострадавшему сделали обезболивающий укол. Фото: пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Но, тем не менее и сами туристы оказались готовы к любому ЧП таким неприятностям. Тут же на месте сообразили импровизированный привал, развели костер. С собой в опасное и долгое путешествие они взяли аптечку, где помимо всего прочего было и обезболивающее. Они сделали укол пострадавшему и согревали куртками и горячим чаем до приезда спасателей. Поисковики забрали пострадавшего и передали в руки фельдшеру. Оттуда он был доставлен в Кабанскую районную больницу.

- Сделали рентгеновский снимок – оказался перелом, наложили гипс, жизни туриста ничего не угрожает,- сообщили в пресс-службе БПСО.

Путешественники пока не решили, будут ли продолжать свой ледовый поход по намеченному маршруту, но одно усвоили точно – прежде чем отправляться в путь нужно предупредить МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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