Экс-участковому, изнасиловавшему 44-летнюю иркутянку, продлили арест

Еще как минимум два месяца проведет в СИЗО 26-летний экс-участковый из Иркутска Михаил Потапов (имя и фамилия изменены), которого вместе с двумя друзьями (не сотрудниками МВД) обвиняют в избиении и изнасиловании 44-летней женщины прямо в опорном пункте полиции.

Напомним, эта пьяная оргия, которую многие сравнивали с историей в Уфе, где трое высокопоставленных полицейских изнасиловали свою коллегу, произошла в ночь на 16 декабря прошлого года. Тогда «Комсомолке» удалось выяснить некоторые подробности преступления. В свой выходной Михаил вместе с двумя приятелями гулял в кабаке, где парни и познакомились со своей жертвой. Подвыпив, вся компания решила продолжить вечер в опорном пункте, где работал Михаил. Точную картину того, что происходило за дверьми полицейского кабинета, восстанавливает следствие.

- На днях срок заключения всей троицы истек, - сообщили "Комсомольской правде" в Иркутске в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Но так как расследование уголовного дела не завершено, им продлили арест еще на два месяца. Сейчас проводятся различные экспертизы.

Тот самый кабинет участкового, где произошло изнасилование.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отправится за решетку Михаил или нет пока непонятно, а вот о карьере полицейского ему точно придется забыть. Его уволили из органов внутренних дел сразу после этого скандала. Проработать он успел около двух лет. До этого получил экономическое образование, отслужил в армии, поработал консультантом в банке.

Что касается изнасилованной женщины, то после инцидента ей пришлось несколько дней провести на больничной койке. Оказалось, в ту ночь ей сломали два ребра, повредили грудную клетку и разбили губу. Корреспондентам «Комсомолки» удалось побывать в больнице у пострадавшей, но общаться она категорически отказалась.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий в этой истории.