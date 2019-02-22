Спелеологи обнаружили ископаемые медвежонка и медведицы в Ботовской пещере, на севере Иркутской области

Медведица с медвежатами заблудилась в Ботовской пещере, самой длиной в России, около 100 тысяч лет назад. Конечно, она пыталась выбраться наружу. Об этом в социальных сетях сообщил иркутский спелеолог Александр Осинцев, когда туристы вернулись из 33-ей по счету экспедиции.

- Останки обнаружила Екатерина Никулина,- пишет Александр Осинцев. – За все время она обнаружила более 50 скелетов медведей.

Экспедиция преподнесла еще один сюрприз. В северной части пещеры, примерно в 500 метрах от входа были найдены останки бурого медведя, которому всего несколько сотен лет. Но, по словам исследователей пещер, удивляет не это, а то, как он туда попал. Хищник упорно шел на север, даже сделал метровый подкоп в полу, но обессилел и остался там навеки. Раньше в той части пещеры, которая называется Нотр Дам, медведи не были встречены и так далеко не забирались. Спелеологи предположили, что где-то есть еще один вход в Ботовскую пещеру.

Екатерина Никулина за все время обнаружила более 50 скелетов медведей. Фото: личная страница Александра Осинцева.

- Мы пока не обнаружили этот вход, - рассказывает Александр Осинцев. – Но, безусловно, когда это произойдет, мы сможем намного легче и быстрее забираться в пещеру.

Спелеологи каждый год спускаются в недра самой глубокой пещеры России. На сегодняшний день на картах отмечено 69 с половиной километров ледяного подземелья. Исследую процессы, которые происходили в ней на протяжении многих миллионов лет, ученые смотрят, как менялись погодные условия и учатся точнее предсказывать погоду. Следующая экспедиция запланирована на февраль 2020 года.