2019-02-22T13:50:48+03:00
Общество

Спелеологи обнаружили ископаемые медвежонка и медведицы в Ботовской пещере, на севере Иркутской области

По словам исследователей, палеонтологи предполагают, что им может быть больше 100 тысяч лет [фото]
ОЛЕГ ФЕДОРОВ
Поделиться:
Спелеологи обнаружили ископаемые медвежонка и медведицы в Ботовской пещере, на севере Иркутской области. Фото: личная страница Александра Осинцева.Спелеологи обнаружили ископаемые медвежонка и медведицы в Ботовской пещере, на севере Иркутской области. Фото: личная страница Александра Осинцева.
Изменить размер текста:

Медведица с медвежатами заблудилась в Ботовской пещере, самой длиной в России, около 100 тысяч лет назад. Конечно, она пыталась выбраться наружу. Об этом в социальных сетях сообщил иркутский спелеолог Александр Осинцев, когда туристы вернулись из 33-ей по счету экспедиции.

- Останки обнаружила Екатерина Никулина,- пишет Александр Осинцев. – За все время она обнаружила более 50 скелетов медведей.

Экспедиция преподнесла еще один сюрприз. В северной части пещеры, примерно в 500 метрах от входа были найдены останки бурого медведя, которому всего несколько сотен лет. Но, по словам исследователей пещер, удивляет не это, а то, как он туда попал. Хищник упорно шел на север, даже сделал метровый подкоп в полу, но обессилел и остался там навеки. Раньше в той части пещеры, которая называется Нотр Дам, медведи не были встречены и так далеко не забирались. Спелеологи предположили, что где-то есть еще один вход в Ботовскую пещеру.

Екатерина Никулина за все время обнаружила более 50 скелетов медведей. Фото: личная страница Александра Осинцева.

Екатерина Никулина за все время обнаружила более 50 скелетов медведей. Фото: личная страница Александра Осинцева.

- Мы пока не обнаружили этот вход, - рассказывает Александр Осинцев. – Но, безусловно, когда это произойдет, мы сможем намного легче и быстрее забираться в пещеру.

Спелеологи каждый год спускаются в недра самой глубокой пещеры России. На сегодняшний день на картах отмечено 69 с половиной километров ледяного подземелья. Исследую процессы, которые происходили в ней на протяжении многих миллионов лет, ученые смотрят, как менялись погодные условия и учатся точнее предсказывать погоду. Следующая экспедиция запланирована на февраль 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Вел дело иркутского тренера по плаванию, который изнасиловал десятки детей: следователь СК рассказал о громком преступлении
И.о. руководителя первого отделения отдела процессуального контроля СУ СК России по Иркутской области Лаврентий Мантыков поделился тонкостями службы [фото]
Американка, найденная в 3-летнем возрасте на улице Краснодара, сделала тест ДНК, чтобы приоткрыть тайну своего происхождения
Удочеренная в Калифорнию, Катя Хайс почти год ищет своих родственников в России. Но пока этот детектив только еще больше запутывается [фото, видео]
Новости 24
ДТП в Ангарске: 17-летний подросток попал в аварию на чужом автомобиле
Вторую операцию по пересадке печени провели в Иркутске: она длилась 16 часов подряд
Пропал без вести: в Иркутске ищут 23-летнего студента
«Ростелеком» предлагает сибирскому бизнесу кибербезопасность под ключ
Водителя, который дважды сел пьяным за руль, будут судить в Иркутской области
Житель Братска едва не убил своего приятеля во время пьяной драки
Грабителя, напавшего на 84-летнего пенсионера, задержали в Иркутске
Из-за пожара на Иркутской станции переливания крови эвакуировали 200 человек
Театры Иркутска готовят зрителям сразу три премьеры в марте 2019
За незаконную рубку леса в Иркутской области мужчину приговорили к лишению свободы
Инспекторы ДПС в Иркутске задержали на посту машину с наркотиками
23 февраля в Иркутске: в праздничные дни полиция будет проверять водителей на состояние опьянения
Прогноз погоды в Иркутске: 22 февраля будет 0 градусов, днем – усиление ветра
Иркутяне заметили актера драмтеатра Дмитрия Акимова в сериале на Первом канале
Бизнесмена, пытавшегося дать взятку полицейскому, осудили в Иркутске
СК расследует гибель ребенка в роддоме Усть-Кута
Пожилая пара шиншилл вновь принесла потомство в Иркутской зоогалерее
ДТП в Иркутске: таксист сбил 13-летнюю девочку на Синюшиной горе
Пьяный подростки избили и ограбили мужчину в Братске
СК: бывшего полицейского из Тайшета будут судить за хранение наркотиков и подлог
Больной пневмонией помогли «искусственные легкие»: в Улан-Удэ спасли 34-летнюю учительницу
«Ростелеком» в Иркутской области снизил число хищений на сетях связи