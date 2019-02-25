2019-02-25T06:52:21+03:00
Здоровье

«Сальвия»: стоматология мирового уровня по доступным ценам в Иркутске

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В эфире радиостанции «Комсомольская правда» директор стоматологической клиники «Сальвия» Сос ГригорянВ эфире радиостанции «Комсомольская правда» директор стоматологической клиники «Сальвия» Сос Григорян
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В эфире радиостанции «Комсомольская правда» директор стоматологической клиники «Сальвия» Сос Григорян. Говорим о квалификации врачей, современном оборудовании, новейших технологиях и материалах, которые доступны сегодня иркутянам. О том, как составляется план лечения с учетом вашего бюджета. Благодаря этому плану, вы сможете узнать объем и сроки лечения (а значит, распланировать свое время), и его точную стоимость. А также расскажем , что делать, чтобы ребёнок не боялся стоматологов. А еще о том, зачем в «Сальвии» расспрашивают пациентов об их хобби. Кстати, в клинике подготовили февральский подарок для мужчин.

Сос Григорян на радио "Комсомольская правда" в Иркутске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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