«Сальвия»: стоматология мирового уровня по доступным ценам в Иркутске
В эфире радиостанции «Комсомольская правда» директор стоматологической клиники «Сальвия» Сос Григорян. Говорим о квалификации врачей, современном оборудовании, новейших технологиях и материалах, которые доступны сегодня иркутянам. О том, как составляется план лечения с учетом вашего бюджета. Благодаря этому плану, вы сможете узнать объем и сроки лечения (а значит, распланировать свое время), и его точную стоимость. А также расскажем , что делать, чтобы ребёнок не боялся стоматологов. А еще о том, зачем в «Сальвии» расспрашивают пациентов об их хобби. Кстати, в клинике подготовили февральский подарок для мужчин.
Сос Григорян на радио "Комсомольская правда" в Иркутске.
ИСТОЧНИК KP.RU