Дело ангарчанина, который обманул пользователей соцсетей, собирая деньги якобы на лечение сына передано в суд

«Что случилось с Вашим малышом»? «Сколько еще нужно денег»? Шквал подобных вопросов обрушился на недоумевающую Марину (имя и фамилия изменены - Прим. ред.). Телефон разрывался от звонков друзей и незнакомцев. Пока один из звонивших не скинул ей скриншот сообщения в соцсетях.

«В нашу семью пришла беда. Полуторагодовалый сын попал в больницу с ожогами 45% тела. Срочно нужны деньги на лечение. Осталось собрать 24 тысячи рублей из 29. Малыша только вывели из реанимации, помогите, кто сколько может».

Вот такой пост отчаяния появился в одной из ангарских групп в соцсетях. Его автором был…муж Марии. Якобы убитый горем отец Иван Мартынов из Ангарска (имя и фамилия изменены - Прим. ред.). Неравнодушные ангарчане, прониклись историей пострадавшего малыша и cразу же начали собирать деньги, советовать врачей и репостить запись на свои страницы.

Напомним, что об этой истории стало известно в октябре 2018 года.

- Я была в шоке, какие деньги?! Все лечение нам оказывается абсолютно бесплатно, - рассказала осенью корреспонденту «Комсомольской правде» в Иркутске Марина. – Да, наш мальчик действительно сильно обжегся кипятком, опрокинув на себя горячий чайник. Нас положили в ожоговый центр иркутской больницы №3. Сыну делали перевязки, ставили уколы и обезболивающие. Никакой операции не было, и помощи нам вообще не требовалось! Тут же звоню мужу, и кричу в трубку: «Ты что творишь, немедленно удаляй все из интернета, зачем вымогаешь деньги?». Он хладнокровно ответил: «Это для наших же нужд, ты же знаешь в какой мы ситуации».

Скриншот переписки Марины с мужем. Фото: предоставлено героиней публикации.

Как выяснилось, ее безработный муж набрал уйму кредитов в отделениях микрозаймов. «Хочу открыть свое дело», - так он объяснял жене свои поступки. Вот только о самом деле он умалчивал.

- За два года совместной жизни я вообще ничего не знала о его работе, - рассказывала в октябре Марина. – На что жили? Я получала декретные, родители помогали, квартира у меня своя, снимать не нужно было. Деньги с его кредитов я вообще не видела, и куда он их дел, не в курсе. Он даже мои золотые украшения в ломбард заложил! Мне кажется, все деньги Иван спускает на ставках, не раз видела, как он сидит на таких сайтах.

Когда же афера раскрылась, Марина выгнала мужа из дома и задумлась о разводе. Сам же фальшивый пост удалили из соцсетей. Но за несколько недель, аферист все же успел собрать немалую сумму. По словам супруги, ему перевели около 50 тысяч рублей. Как именно он собирается возвращать долги, неизвестно.

Многие из тех, кто переводил деньги, комментируя ситуацию, пишут в обсуждениях, что больше ни за что не поверят таким постам в сети. Увы, но возможно, что из-за жажды легкой наживы, без необходимой помощи может остаться реально нуждающийся ребенок.

Мошенник стал изгоем и в своей семье . Родная сестра попросила всех, кто вносил пожертвования, выложить в соцсетях чеки переводов, которые помогут доказать его вину. Да и сама Марина не стала защищать мужа.

Когда афера раскрылась, Марина выгнала мужа из дома и задумывается о разводе. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Я не так воспитана, чтобы обманывать людей, - говорила Марина. – Тем более, здесь дело касалось здоровья моего ребенка. Ведь таким образом можно накликать беду. Теперь же боюсь, что этот пост мог разойтись по другим группам, и он может дальше заниматься сбором. Моя знакомая позвонила ему и спросила, нужны ли деньги, он ответил, что ребенок еще в больнице, и сбор продолжается.

Сыщики выяснив все детали случившегося, смогли собрать достаточно улик для возбуждения уголовного дела. Расследование уже завершено и дело было передано в Ангарский городской суд. Там и будет вынесено решение по делу Ивана.