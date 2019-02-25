Мэр Киренского района Кирилл Свистелин ответил на вопросы жителей
В эфире радио "Комсомольская правда" он рассказал, как меняется северная территорияЕсли вы не услышали ответ на вопрос, значит, последний находится в полномочиях Главы городского муниципального образования, и его уже направили на расмотрение в Администра
Мэр Киренского района Кирилл Свистелин ответил на вопросы жителей
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Если вы не услышали ответ на вопрос, значит, последний находится в полномочиях Главы городского муниципального образования, и его уже направили на рассмотрение в Администрацию. Также все частные вопросы разберут в индивидуальном порядке. Мэр Кирилл Свистелин уже дал соответсвующее распоряжение.
Кирилл Свистелин на радио "Комсомольская правда" в Иркутске.
ИСТОЧНИК KP.RU
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