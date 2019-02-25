Мэр Киренского района Кирилл Свистелин ответил на вопросы жителей

Михаил Тимошенко о "целях для "Циркона" в США: В этих сообщениях мало конкретики, связанной с фактическим положением дел

Военный эксперт «КП» скептически отнесся к громким заявлениям о том, что наши подлодки находятся «на расстоянии выстрела» от американских центров принятия решений [видео]