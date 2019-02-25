2019-02-25T11:46:02+03:00
Политика

Мэр Киренского района Кирилл Свистелин ответил на вопросы жителей

В эфире радио "Комсомольская правда" он рассказал, как меняется северная территорияЕсли вы не услышали ответ на вопрос, значит, последний находится в полномочиях Главы городского муниципального образования, и его уже направили на расмотрение в Администра
Поделиться:
Мэр Киренского района Кирилл Свистелин ответил на вопросы жителейМэр Киренского района Кирилл Свистелин ответил на вопросы жителей
Изменить размер текста:

Если вы не услышали ответ на вопрос, значит, последний находится в полномочиях Главы городского муниципального образования, и его уже направили на рассмотрение в Администрацию. Также все частные вопросы разберут в индивидуальном порядке. Мэр Кирилл Свистелин уже дал соответсвующее распоряжение.

Кирилл Свистелин на радио "Комсомольская правда" в Иркутске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Киренский район»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Михаил Тимошенко о "целях для "Циркона" в США: В этих сообщениях мало конкретики, связанной с фактическим положением дел
Военный эксперт «КП» скептически отнесся к громким заявлениям о том, что наши подлодки находятся «на расстоянии выстрела» от американских центров принятия решений [видео]
Новости 24
Ездил без прав: водитель квадроцикла сбил семью на льду Байкала
МЧС: в сгоревшей «Хрустальной сказке» нашли грубые нарушения пожарной безопасности
Директора турфирмы, укравшую у клиентов 2 миллиона рублей, будут судить в Ангарске
В Иркутске продолжают искать без вести пропавшего студента
Скульптура Даши Намдакова появилась в Красноярске
Фильм «Великий северный путь» о маршруте первопроходца Семена Дежнева покажут в Иркутске
Три книжных выставки откроются в Иркутске 1 марта
Прогноз погоды в Иркутске: 25 февраля днем в городе +2, по области – слабые метели
Взяли Казань: «Байкал-Энергия» обыграла «Динамо» в столице Татарстана
Угрожали сжечь заживо: группа парней похитила жителя Бурятии за то, что он не хотел выдавать им своего друга
Цвет настроения: Филипп Киркоров перед концертом в Иркутске сходил в кино
Замахивался ножницами во время ссор: иркутянин отправился за решетку за угрозы убийством своей сожительнице
ДТП в Тайшете: грузовик с гравием упал с моста
В Иркутской области осудили руководителя организации за контрабанду леса на 22 миллиона
17-летний подросток за рулем авто столкнулась со встречной машиной в Ангарске
ДТП в Иркутске: один человек пострадал в столкновении двух иномарок на улице Новаторов
ВХЛ: ХК «Ермак» уступил на выезде ХК «Югра» 4:1
Житель Бурятии пытался из арбалета запустить в колонию стрелу с наркотиками
Прогноз погоды в Иркутске: 23 февраля днем -3
Плата за вывоз отходов для предпринимателей Иркутской области будет снижена в три раза
Около 10 многоквартирных домов остались без тепла из-за аварии на теплосетях в Иркутске
ДТП в Ангарске: 17-летний подросток попал в аварию на чужом автомобиле
Вторую операцию по пересадке печени провели в Иркутске: она длилась 16 часов подряд