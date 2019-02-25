Крупная авария произошла днем 25 февраля на перекрестке улицы Партизанская и улицы Советская. Со слов очевидцев столкнулись 3 легковых автомобиля. Одна из машин влетела в людей, собравшихся у пешеходного перехода и снесла железные ограждения. По словам свидетелей аварии, двоих пострадавших доставили в больницу. Еще один человек отказался от помощи врачей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/693900" frameborder="0"></iframe> ДТП в Иркутске: легковушка влетела в толпу людей на пешеходном переходе перекрестка улиц Партизанская и Советская.Видео: Андрей Гусевский.

- Сбили двух женщин, - рассказал один из очевидцев ДТП. – Одна из них в порядке, а вторая не могла встать, ее увезли на «скорой».

Место аварии изучают инспекторы ГИБДД, они выясняют все подробности случившегося. Информация уточняется.

Автомобиль сбил пешеходов и снес ограждения. Пострадало три человека. Также досталось и машинам, которые были припаркованы рядом.Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Место аварии изучают инспекторы ГИБДД.Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

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