2019-02-25T13:31:52+03:00
Происшествия

ДТП в Иркутске: легковушка влетела в толпу людей на пешеходном переходе перекрестка улиц Партизанская и Советская

По предварительным данным, погибших нет [фото, видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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ДТП в Иркутске: легковушка влетела в толпу людей на пешеходном переходе перекрестка улиц Партизанская и Советская. Фото: группа ДТП38RUS.ДТП в Иркутске: легковушка влетела в толпу людей на пешеходном переходе перекрестка улиц Партизанская и Советская. Фото: группа ДТП38RUS.
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Крупная авария произошла днем 25 февраля на перекрестке улицы Партизанская и улицы Советская. Со слов очевидцев столкнулись 3 легковых автомобиля. Одна из машин влетела в людей, собравшихся у пешеходного перехода и снесла железные ограждения. По словам свидетелей аварии, двоих пострадавших доставили в больницу. Еще один человек отказался от помощи врачей.

ДТП в Иркутске: легковушка влетела в толпу людей на пешеходном переходе перекрестка улиц Партизанская и Советская.Видео: Андрей Гусевский.

- Сбили двух женщин, - рассказал один из очевидцев ДТП. – Одна из них в порядке, а вторая не могла встать, ее увезли на «скорой».

Место аварии изучают инспекторы ГИБДД, они выясняют все подробности случившегося. Информация уточняется.

Автомобиль сбил пешеходов и снес ограждения. Пострадало три человека. Также досталось и машинам, которые были припаркованы рядом. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Автомобиль сбил пешеходов и снес ограждения. Пострадало три человека. Также досталось и машинам, которые были припаркованы рядом.Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Место аварии изучают инспекторы ГИБДД. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Место аварии изучают инспекторы ГИБДД.Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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