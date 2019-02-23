2019-02-23T05:42:26+03:00
Общество

Ангарские автомобилисты поздравили мужчин с Днем защитника Отечества

В Ангарске устроили флешмоб, чтобы поздравить жителей Иркутской области [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Ангарские автомобилисты поздравили мужчин с Днем защитника Отечества. Фото: скриншот видео Сергея Иванова.Ангарские автомобилисты поздравили мужчин с Днем защитника Отечества. Фото: скриншот видео Сергея Иванова.
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День защитника Отечества все отмечают по-разному. Автомобилисты из Ангарска поздравили жителей Иркутской области, выстроив из машин надпись «С 23». Одну из иномарок украсили воздушными шарами цветов российского триколора.

Акция прошла в Ангарске на одном из пустырей. Все действо снималось с воздуха с помощью квадрокоптера. Поэтому кадры получились красивыми.

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Ангарские автомобилисты поздравили мужчин с Днем защитника Отечества
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- Мужики с праздником нас 23 февраля, - поздравил всех организатор флешмоба Сергей Иванов. - Большое спасибо всем, кто принял участие в съемке.

Всего в ролике снялись 18 автомобилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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