День защитника Отечества все отмечают по-разному. Автомобилисты из Ангарска поздравили жителей Иркутской области, выстроив из машин надпись «С 23». Одну из иномарок украсили воздушными шарами цветов российского триколора.

Акция прошла в Ангарске на одном из пустырей. Все действо снималось с воздуха с помощью квадрокоптера. Поэтому кадры получились красивыми.

sergeiivanov.38 Ангарские автомобилисты поздравили мужчин с Днем защитника Отечества

- Мужики с праздником нас 23 февраля, - поздравил всех организатор флешмоба Сергей Иванов. - Большое спасибо всем, кто принял участие в съемке.

Всего в ролике снялись 18 автомобилей.

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