Погода на 24 февраля в Иркутске: днем до +2

До календарной весны еще неделя, а снег в Иркутске практически весь растаял. Вот и в воскресенье, 24 февраля синоптики обещают в нашем городе уже плюсовую погоду. Если ночью столбик термометра опустился до -11, -13, то днем ожидается уже от 0 до +2 градусов. Правда, утром возможен небольшой снег, днем без осадков. Ветер подует западный, юго-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, правда в северных районах и местами по остальной территории небольшой и умеренный снег. Утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, позёмки. Температура ночью -8,-13 градусов, при прояснении -18,-23°, днём +3,-2°, при облачной погоде -7,-12 градусов.