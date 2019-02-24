2019-02-24T13:35:03+03:00
Происшествия

Пожар в Иркутске: деревянные постройки загорелись в ледяном городке «Хрустальная сказка»

Никто из посетителей не пострадал [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пожар в Иркутске: деревянные постройки загорелись в ледяном городке «Хрустальная сказка». Фото: предоставлено очевидцами.Пожар в Иркутске: деревянные постройки загорелись в ледяном городке «Хрустальная сказка». Фото: предоставлено очевидцами.
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Густой черный дым в районе ледяного городка «Хрустальная сказка» в Иркутске напугал жителей микрорайона Солнечный днем, 24 февраля. При этом, клубы дыма были видны и в соседних районах, а фотографии с пожара тут же стали появляться в соцсетях. Стало понятно, что в районе городка полыхает крупный пожар.

- В ледяном городке загорелись несколько деревянных построек, - сообщили «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Погибших и пострадавших нет. Все сотрудники и посетители успели эвакуироваться самостоятельно.

Фото: предоставлено очевидцами.

Фото: предоставлено очевидцами.

Спасателям тем временем уже удалось локализовать пожар, площадь которого составила 150 квадратных метров. Сейчас устраняются последствия ЧП. Точная причина возгорания станет известна после того, как на месте поработают дознаватели.

Фото: предоставлено очевидцами.

Фото: предоставлено очевидцами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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