2019-02-25T07:19:01+03:00
Общество

«Ростелеком» в Иркутской области снизил число хищений на сетях связи

«Ростелеком» в Иркутской области в 1,5 раза снизил количество краж на линиях связи за 2018 год в сравнении с предыдущим годом
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Артем Плахотин, директор по безопасности Иркутского филиала ПАО «Ростелеком»Артем Плахотин, директор по безопасности Иркутского филиала ПАО «Ростелеком»
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По сообщению директора по безопасности Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Артема Плахотина, в 2018 году в Приангарье на линейно-кабельных сооружениях (ЛКС) «Ростелекома» зафиксировано 107 фактов хищения, 48 из которых закончились уголовными делами. В 2017 году из 172 зафиксированных краж, до суда доведено 102 случая., в 2018 году в Приангарье на линейно-кабельных сооружениях (ЛКС) «Ростелекома» зафиксировано 107 фактов хищения, 48 из которых закончились уголовными делами. В 2017 году из 172 зафиксированных краж, до суда доведено 102 случая.

Для предотвращения посягательств на ЛКС «Ростелеком» ведет круглосуточный мониторинг объектов, оснащенных охранными системами с выводом сигнала на пульт централизованного наблюдения. Компания устанавливает электронные устройства защиты колодцев телефонной канализации, меняет медные линии коммуникаций на оптоволоконные, которые не содержат металла и не представляют интереса для злоумышленников.

Оператором достигнуты договоренности с охранными предприятиями об оперативном взаимодействии при возникновении противоправных действий на телекоммуникационной инфраструктуре. Ведется претензионно-исковая работа по взысканию причиненного ущерба с виновных лиц: за 2018 год в бюджет «Ростелекома» возвращено свыше 1,5 млн рублей – это в два раза больше, чем в 2017 году.

Специалисты компании совместно с сотрудниками полиции ежемесячно проводят рейды по пунктам приема лома цветного металла для выявления недобросовестных скупщиков. Через СМИ и социальные сети ведется информационная работа по предупреждению вандализма и воровства кабеля.

«Технические новшества, которые постоянно внедряются в повседневную жизнь граждан и деятельность учреждений, позволяют правоохранительным органам не только более эффективно бороться с различного рода хищениями, но значительным образом предупреждать преступления, укрепляя в людях уверенность в защищенности от противоправных посягательств. Поэтому любые попытки злоумышленников уйти от ответственности, как и прежде, будут пресекаться», – отметил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Иркутской области Герман Струглин.

«Каждое предотвращенное преступление – это спасенные деньги, которые идут на подключение к интернету школ и больниц, внедрение новых услуг, а не на восстановление инфраструктуры, – подчеркнул Артем Плахотин. – Поэтому мы продолжим работу по защите нашего имущества».

https://irkutsk.rt.ru/

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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