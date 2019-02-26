Певица Лера Туманова: «Мужу завязала глаза платком, чтобы не догадался, что летим на Байкал»
Бывают же оригиналы! Подарков на самые разные праздники придумано уйма. Но певица Лера Туманова предложила вовсе нестандартный подход. Она…привезла супруга в аэропорт, завязала ему глаза и… в студии радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5fm) исполнительница поделилась продолжением истории.
25.02.2019 Тема дня - Иркутск.
- Он знал, что мы куда-то летим, но куда, я ему не сказала, - смеется Лера. – К табло самолета он шел с завязанными глазами и реально ничего не видел. Вручила ему чемоданы и повела. Конечно, он пытался выяснить это, допытывался у меня, мучился безумно. Сказала только, что время в полете- 5 часов…Утром посадка. В самолете уже он понял, что ближайшие дни придется провести в Иркутске, на Байкале. Это была его мечта…
Остается только догадываться, какой сюрприз преподнесет самой Лере муж, артист театра оперетты, на 8 марта. Не пришлось бы спускаться на глубины! Хотя, а почему нет?
Про Байкал сама Лера Туманова может говорить часами. В своем инстаграме она разместила фотографии, поделилась с читателями видами, прямыми эфирами.
Певица Лера Туманова поделилась со своими подписчиками фотографиями с отдыха на Байкале. Фото: страница Леры Тумановой в «Instagram».
- И я поняла, что сделала сюрприз не только мужу, но и своим читателям, - улыбается она. –Ведь я получила сотни отзывов, подписчики внимательно рассматривали каждое мое видео, какие там разломы….Всегда шучу, что Инстаграм - это такой филиал "Дом2", своеобразное шоу за стеклом, но только где нет режиссеров, а ты сам выбираешь, что тебе показывать.
В Иркутске Лера Туманова, исполнительница и автор музыки к таким фильмам, как «Черная Молния» и «Клетка», мюзиклам «Алиса в Стране чудес» и «Белое солнце пустыни», всего на несколько дней.Она уже полюбовалась старинной архитектурой города и осталась ею довольна. Даже посетовала, что, побывав во многих странах, только сейчас открывает для себя Россию.
ИСТОЧНИК KP.RU