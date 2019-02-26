2019-02-26T05:54:26+03:00
Общество

Певица Лера Туманова: «Мужу завязала глаза платком, чтобы не догадался, что летим на Байкал»

Поездку в Иркутск автор саундтреков к известным фильмам подарила супругу-артисту на 23 февраля
Артем ИЛОШВАИ
Поделиться:
Певица Лера Туманова: «Мужу завязала глаза платком, чтобы не догадался, что летим на Байкал». Фото: страница Леры Тумановой в «Instagram».Певица Лера Туманова: «Мужу завязала глаза платком, чтобы не догадался, что летим на Байкал». Фото: страница Леры Тумановой в «Instagram».
Изменить размер текста:

Бывают же оригиналы! Подарков на самые разные праздники придумано уйма. Но певица Лера Туманова предложила вовсе нестандартный подход. Она…привезла супруга в аэропорт, завязала ему глаза и… в студии радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5fm) исполнительница поделилась продолжением истории.

25.02.2019 Тема дня - Иркутск.

- Он знал, что мы куда-то летим, но куда, я ему не сказала, - смеется Лера. – К табло самолета он шел с завязанными глазами и реально ничего не видел. Вручила ему чемоданы и повела. Конечно, он пытался выяснить это, допытывался у меня, мучился безумно. Сказала только, что время в полете- 5 часов…Утром посадка. В самолете уже он понял, что ближайшие дни придется провести в Иркутске, на Байкале. Это была его мечта…

Остается только догадываться, какой сюрприз преподнесет самой Лере муж, артист театра оперетты, на 8 марта. Не пришлось бы спускаться на глубины! Хотя, а почему нет?

Про Байкал сама Лера Туманова может говорить часами. В своем инстаграме она разместила фотографии, поделилась с читателями видами, прямыми эфирами.

Певица Лера Туманова поделилась со своими подписчиками фотографиями с отдыха на Байкале. Фото: страница Леры Тумановой в «Instagram».

Певица Лера Туманова поделилась со своими подписчиками фотографиями с отдыха на Байкале. Фото: страница Леры Тумановой в «Instagram».

- И я поняла, что сделала сюрприз не только мужу, но и своим читателям, - улыбается она. –Ведь я получила сотни отзывов, подписчики внимательно рассматривали каждое мое видео, какие там разломы….Всегда шучу, что Инстаграм - это такой филиал "Дом2", своеобразное шоу за стеклом, но только где нет режиссеров, а ты сам выбираешь, что тебе показывать.

В Иркутске Лера Туманова, исполнительница и автор музыки к таким фильмам, как «Черная Молния» и «Клетка», мюзиклам «Алиса в Стране чудес» и «Белое солнце пустыни», всего на несколько дней.Она уже полюбовалась старинной архитектурой города и осталась ею довольна. Даже посетовала, что, побывав во многих странах, только сейчас открывает для себя Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Мошенник украл у иркутской семьи пенсионеров 74 тысячи рублей
Пожар в Иркутске: на улице Рабочего Штаба горит мебельных цех
Забеги русских троек на льду пройдут 3 марта в Иркутске
Помогите найти! 27-летний мужчина пропал в Иркутске
Чемпионат мира по ледовой скульптуре в Аляске: у иркутянина – второе место
Полсотни крупномасштабных картин Москвитина отобраны для выставки в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 26 февраля днем будет -3
Эпидемия гриппа и ОРВИ 2019 в Иркутске пошла на спад
Спикер ЗакСобрания Сергей Сокол и депутаты посетили проблемную площадку «Усольехимпрома»
Шла в наушниках: 14-летняя девочка погибла, попав под поезд в Усолье-Сибирском
Мэр Братска Сергей Серебренников встретился с участниками Спартакиады учащихся России
Ездил без прав: водитель квадроцикла сбил семью на льду Байкала
МЧС: в сгоревшей «Хрустальной сказке» нашли грубые нарушения пожарной безопасности
Директора турфирмы, укравшую у клиентов 2 миллиона рублей, будут судить в Ангарске