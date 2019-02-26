С прицелом на рекорд мира: самый большой флаг России развернули на льду Байкала

Презентация самого большого флага России прошла на Байкале. Ранним утром, 26 февраля его развернули на льду озера в районе мыса Бурхан, у скалы Шаманка. Площадь полотна составляет ни много ни мало 1423 квадратных метров. Чтобы полотнище приняло правильную форму прямоугольника, потребовалось 25 человек. Фотографии и видео с этого яркого события опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. В ролике слышно, как участники разворачивают флаг под громкие крики: «Россия! Россия!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/694032" frameborder="0"></iframe> Самый большой флаг России развернули на Байкале.Видео: ГУ МЧС России по Иркутской области

- Наши спасатели организовывали безопасность мероприятия, - рассказывают «Комсомольской правде» в Иркутске в ведомстве. – Заодно организаторы включили нас в свою команду.

Добавим, что разворачивание самого большого российского флага прошло в рамках проекта «Все стихии». Цель этой акции — привлечь внимание к Байкалу, к сохранению его уникальной и многообразной флоры и фауны. Но и это еще не все. Событие занесли в Книгу рекордов России и мира, как самый большой государственный флаг, развернутый на самом большом и глубоком пресноводном озере. Кроме самого глубокого озера в мире, флаг, в апреле 2018 года побывал в Арктике на дрейфующих льдах северного полюса.