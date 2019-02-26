2019-02-26T07:53:57+03:00
Общество

С прицелом на рекорд мира: самый большой флаг России развернули на льду Байкала

Площадь полотна составляет 1423 квадратных метров [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
С прицелом на рекорд мира: самый большой флаг России развернули на льду Байкала. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиС прицелом на рекорд мира: самый большой флаг России развернули на льду Байкала. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
Изменить размер текста:

Презентация самого большого флага России прошла на Байкале. Ранним утром, 26 февраля его развернули на льду озера в районе мыса Бурхан, у скалы Шаманка. Площадь полотна составляет ни много ни мало 1423 квадратных метров. Чтобы полотнище приняло правильную форму прямоугольника, потребовалось 25 человек. Фотографии и видео с этого яркого события опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. В ролике слышно, как участники разворачивают флаг под громкие крики: «Россия! Россия!»

Самый большой флаг России развернули на Байкале.Видео: ГУ МЧС России по Иркутской области

- Наши спасатели организовывали безопасность мероприятия, - рассказывают «Комсомольской правде» в Иркутске в ведомстве. – Заодно организаторы включили нас в свою команду.

Добавим, что разворачивание самого большого российского флага прошло в рамках проекта «Все стихии». Цель этой акции — привлечь внимание к Байкалу, к сохранению его уникальной и многообразной флоры и фауны. Но и это еще не все. Событие занесли в Книгу рекордов России и мира, как самый большой государственный флаг, развернутый на самом большом и глубоком пресноводном озере. Кроме самого глубокого озера в мире, флаг, в апреле 2018 года побывал в Арктике на дрейфующих льдах северного полюса.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ангарчанин из-за ревности убил и расчленил своего приятеля
Мошенник украл у иркутской семьи пенсионеров 74 тысячи рублей
Пожар в Иркутске: на улице Рабочего Штаба горит мебельных цех
Забеги русских троек на льду пройдут 3 марта в Иркутске
Помогите найти! 27-летний мужчина пропал в Иркутске
Чемпионат мира по ледовой скульптуре в Аляске: у иркутянина – второе место
Полсотни крупномасштабных картин Москвитина отобраны для выставки в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 26 февраля днем будет -3
Эпидемия гриппа и ОРВИ 2019 в Иркутске пошла на спад
Спикер ЗакСобрания Сергей Сокол и депутаты посетили проблемную площадку «Усольехимпрома»
Шла в наушниках: 14-летняя девочка погибла, попав под поезд в Усолье-Сибирском
Мэр Братска Сергей Серебренников встретился с участниками Спартакиады учащихся России
Ездил без прав: водитель квадроцикла сбил семью на льду Байкала
МЧС: в сгоревшей «Хрустальной сказке» нашли грубые нарушения пожарной безопасности
Директора турфирмы, укравшую у клиентов 2 миллиона рублей, будут судить в Ангарске