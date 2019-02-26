2019-02-26T15:16:45+03:00
Общество

Иркутский мастер Евгений Горбунов занял второе место на чемпионате Мира по ледовой скульптуре

Рыбка изо льда, которую сделали Евгений Горбунов и Виталий Леднев, принесла «серебро» в парном зачете [фото, видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Иркутский мастер Евгений Горбунов занял второе место на чемпионате Мира по ледовой скульптуре. Фото: официальный сайт организаторов соревнований.Иркутский мастер Евгений Горбунов занял второе место на чемпионате Мира по ледовой скульптуре. Фото: официальный сайт организаторов соревнований.
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Величественная скульптура рыбы посреди сосен, которая в темное время благодаря подсветке приобретает еще больше загадочности. Именно так выглядит произведение иркутянина Евгения Горбунова и его приятеля Виталия Леденева из Ижевска. Они заняли второе место в парном зачете на чемпионате Мира по ледовой скульптуре.

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Евгений Горбунов о выступлении на чемпионате Мира по ледяной скульптуре
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- Наша работа «Рыбка» заняла второе место, каждому вручили серебряную медаль и чек на 1100 долларов, - поделился со своими подписчиками в соцсетях Евгений Горбунов. – Все классно, работа хорошая, все стоит. Погода замечательная!

Иркутянина Евгений Горбунов и его приятеля Виталий Леденев потрудились на совесть и получили заслуженные награды. Фото: официальный сайт организаторов соревнований.

Иркутянина Евгений Горбунов и его приятеля Виталий Леденев потрудились на совесть и получили заслуженные награды. Фото: официальный сайт организаторов соревнований.

Побороться за титул лучшего ледового скульптора в мире приехали около 100 мастеров. Больше всего участников прибыло из США, Нидерландов и Китая. Все команды были в равных условиях: глыба льда и 60 часов времени. Фантазия авторов воплотилась в десятки самых разных завораживающих образов. В итоге, золотые медали и лавры лучших в мире ушли к дуэту из Японии. Тройку призеров замкнули мастера из США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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