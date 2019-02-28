Предприятие Аларского района ООО «Нива»

Деревня Маломолева в Аларском районе. Сюда сегодня отправляется наша съемочная группа, чтобы посмотреть, как живет градообразующее предприятие - ООО «Нива». Хозяйство всегда в передовиках. А начиналось все в 1990 е с небольшой бригады, которую возглавил Сергей Николаевич Холодов. Стали развиваться.Сегодня здесь трудится свыше 40 человек: механизаторы, доярки, скотники... У каждого своя зона ответственности.

Информацию по приобретению продукции ООО «Нива» можно узнать по телефону 8 914-917-05-21.