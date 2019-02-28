2019-02-28T06:43:50+03:00
Общество

Предприятие Аларского района ООО «Нива»

Хозяйство всегда в передовиках, а начиналось все в 1990-е с небольшой бригады, которую возглавил Сергей Холодов
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Предприятие Аларского района ООО «Нива»Предприятие Аларского района ООО «Нива»
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Деревня Маломолева в Аларском районе. Сюда сегодня отправляется наша съемочная группа, чтобы посмотреть, как живет градообразующее предприятие - ООО «Нива». Хозяйство всегда в передовиках. А начиналось все в 1990 е с небольшой бригады, которую возглавил Сергей Николаевич Холодов. Стали развиваться.Сегодня здесь трудится свыше 40 человек: механизаторы, доярки, скотники... У каждого своя зона ответственности.

Информацию по приобретению продукции ООО «Нива» можно узнать по телефону 8 914-917-05-21.

ООО "Нива" в Аларском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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