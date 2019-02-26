2019-02-26T12:58:00+03:00
Общество

В Уриковском МО состоялись праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества

К.А. Степанова
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В Уриковском МО состоялись праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества. Фото: Администрация Уриковского муниципального образованияВ Уриковском МО состоялись праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества. Фото: Администрация Уриковского муниципального образования
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23 Февраля - это не просто праздник военных, это праздник для всех мужчин, ведь каждый в душе защитник Родины, Отечества, семьи, друзей и, конечно же, женщин. В минувшие выходные в Уриковском муниципальном образовании состоялись праздничные мероприятия, посвященные всероссийскому празднику.

В доме культуры села Урик празднование Дня защитника Отечества совпало с отчетным концертом, который прошел под названием «Ветер перемен». Гостей праздника ждала разнообразная программа с участием артистов из ансамбля барабанщиц, хореографических студий «Фиеста», «Лемниската», вокальной группы «Родник», ансамбля «Шаг навстречу», театральных студий «Сюрприз», «Триумф», «Саквояж». Неизгладимые и незабываемые впечатления у зрителей оставили дети из ансамбля «Наигрыш» и ВИА «АртMIX», а также выступление ребят из военно-патриотического клуба «Юный десантник». Артисты показали свои лучшие номера, а полный зал зрителей и громкие аплодисменты стали вознаграждением выступающим. По достоинству оценена была работа коллектива дома культуры. Это подметили присутствующие в зале члены жюри и глава администрации А. Е. Побережный в своем поздравлении со сцены.

Фото: Администрация Уриковского муниципального образования

Фото: Администрация Уриковского муниципального образования

В доме культуры «Овация» деревни Грановщина своим выступлением гостей радовали как уже всеми любимые творческие коллективы, так и новые. В праздничную программу вошли танцевальные, вокальные, музыкальные и другие яркие творческие номера. Концерт прошел на одном дыхании и принес зрителям множество положительных эмоций.

Фото: Администрация Уриковского муниципального образования

Фото: Администрация Уриковского муниципального образования

Дорогие мужчины! Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и мирного неба над головой, всегда быть надежной опорой и защитой своей семье.

Фото: Администрация Уриковского муниципального образования

Фото: Администрация Уриковского муниципального образования

ИСТОЧНИК KP.RU

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