Ангарский маньяк Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока, подал апелляцию в Верховный суд России

Самый ужасный маньяк в современной истории России, бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков, как и обещал, обжаловал приговор. На сайте Верховного суда России появилась информация о том, что 26 февраля в коллегию по уголовным делам поступила апелляционная жалоба на приговор Иркутского областного суда. Душегуб, которого 10 декабря приговорили ко второму пожизненному сроку за убийство 78 человек, не согласен с тем, что его лишили звания младшего лейтенанта МВД, а значит и пенсии по выслуге лет.

- Обжаловать приговор Попков решил из-за того, что его лишили звания младшего лейтенанта и пенсии в 24 тысячи рублей, - объяснял старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Иркутской области Александр Шкинев. – Он полагал, что из-за сотрудничества со следствием и признательных показаний этого не произойдет.

Михаил Попков полагал, что из-за сотрудничества со следствием и признательных показаний ему сохранят пенсию милиционера.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Напомним, изувер орудовал в Иркутской области с 1992 по 2010 год. Он насиловал, а затем убивал женщин в возрасте от 18 до 50 лет. Михаил Попков выжидал своих жертв поздними вечерами на остановках, рядом с ресторанами и кафе. Под маской вежливости он предлагал подбросить их до дома. Но вместо этого увозил их в лес, где и расправлялся с ними.

- Я круче Чикатило, - хвастался маньяк перед сокамерниками. И это было не просто хвастовство, а ужасная правда.

Материалы дела насчитывают 322 тома. Некоторым жертвам он нанес 145, 170 ножевых ранений. Особое удовольствие он испытывал, терзая еще живых женщин, которые молили его о пощаде.

Задержать душегуба смогли только в 2012-ом году с помощью экспертизы ДНК. В 2015-ом году бывший милиционер за 22 убийства получил свой первый пожизненный приговор. Но в тюрьму он тогда не отправился. Маньяк начал давать новые показания, признаваясь в новых зверствах. Так были раскрыты еще 56 эпизодов!

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