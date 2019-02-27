2019-02-27T11:38:58+03:00
Происшествия

Самолет Ан-12 экстренно приземлился в Братске

Причины посадки Ан-12 в братском аэропорту уточняются
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Самолет Ан-12 экстренно приземлился в БратскеСамолет Ан-12 экстренно приземлился в БратскеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В аэропорту Братска в среду, 27 февраля экстренную посадку совершил грузовой самолет Ан-12. Информацию об этом «Комсомольской правде» в Иркутске подтвердили в справочной братского аэропорта. Правда, никаких подробностей инцидента не сообщается. Известно, лишь, что никто из пассажиров и членов экипажа, а их предположительно было четверо, не пострадал. Посадка прошла успешно.

Нет информации об экстренной посадке и в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте. По предварительным данным самолет выполнял рейс по маршруту НовосибирскКомсомольск-на-Амуре. Точные причины посадки уточняются, но возможно, Ан-12 пришлось приземляться из-за отказа одного из двигателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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