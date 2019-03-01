2019-03-01T14:56:30+03:00
Общество

Экстремалы устраивают русские забавы на льду и подо льдом Байкала

Но перед этим пришлось перекопать тонны снега и льда [фото, видео]
Олег ФЕДОРОВ
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Экстремалы устраивают русские забавы на льду и подо льдом Байкала. Фото: личная страница Андрея Филиппова в "Instagram"Экстремалы устраивают русские забавы на льду и подо льдом Байкала. Фото: личная страница Андрея Филиппова в "Instagram"
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На улице минус двадцать, а они в одни трусах. Стоя на узком бревне, они что есть мочи стараются сбросить друг друга в ледяную байкальскую воду. Ничего не выходит и в итоге оба – кубарем летят в Байкал.

Экстремалы устраивают русские забавы на льду и подо льдом Байкала.НЕОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ НА БАЙКАЛЕ #1 - ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ В -20С° И ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЧЕМПИОНА ПОДО ЛЬДОМ. Видео: канал "Горячие головы".

- Морозы как раз заканчивались, но в первые два дня было реально холоднее минус 20,- написал на своей странице в соцсетях один из экстремалов Егор Лесной. – Толщина льда была 65 сантиметров, а мы выпилили из озера около 30 кубометров льда.

Но испытания этим не закончились. Вот экстремалы штурмуют своеобразную полосу препятствий. Нужно пробежать по трем связанным друг с другом кускам льда, перепрыгнуть через бревно, затем окунуться и проплыть под водой 5 метров, после вылезти и разбить огромный ледяной куб топором. И все это-на время. А потом принять «ледяную ванну». Победитель просидел в такой 6 минут.

Этим приключения Егора Лесного не исчерпываются. Многих повеселило то, как парни в середине декабря устроили заплыв с одного берега Ангары на другой в одних плавках, да еще и с мешками подарков в нагрузку. В январе Егор и его команда ныряли под лед Байкала без гидрокостюмов, хотя температура воды там всегда всего 3 градуса, они снимали красоты озера!

А В ЭТО ВРЕМЯ…Зарядка на Байкале

Блогер из Москвы Андрей Филиппов устроил гимнастику на льду Байкала. Парень решил по отжиматься, сначала сделал классические, потом на одной руке, а потом и с хлопком. После этого подержал «планку», ну и на десерт растерся снегом. И делал он это все как и положено в армии в форме одежды номер 2, ну или просто с голым торсом.

Блогер из Москвы Андрей Филиппов устроил гимнастику на льду Байкала. Фото: личная страница Андрея Филиппова в "Instagram"

Блогер из Москвы Андрей Филиппов устроил гимнастику на льду Байкала. Фото: личная страница Андрея Филиппова в "Instagram"

- Немного спорта посреди Байкала, в прямом смысле посреди,- делится с подписчиками Андрей. – Трезвость в уме – трезвость в стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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