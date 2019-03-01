«Живу сыном»: мать погибшего бойца 6-ой роты Андрея Шерстянникова приехала в Иркутск

Иркутск, 1 марта 2019 года. В центре города у памятника ветеранам-десантникам в образе Василия Маргелова собрались те, кто прошел «горячие точки», и те, кому еще предстоит отдать долг родине. Среди мужчин в тельняшках, с орденами и в голубых беретах, стоит низенькая женщина. Она тоже надела светло-голубой берет. Рядом выстроились молодые кадеты. Подростки – будущие защитники Отечества еще не знают, что перед ними мать не просто солдата, а Героя России Андрея Шерстянникова – Надежда Ивановна.

Надежда Шерстянникова в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первого марта начинается весна – пора, когда начинает таять снег, солнце греть сильнее, зарождается новая жизнь. Но 1 марта 2000 года в Чечне на высоте 776 солдаты иее сын Андрей вместе с солдатами 6-й парашютно-десантной роты 104-гвардейского полка боролись за эту самую жизнь, за свою собственную и за нашу. Из 92 молодых офицеров и солдат, принявших неравный бой с боевиками во главе с Хаттабом, на той высоте остались 86 человек. Среди них и наш земляк уроженец Усть-Кута гвардии старший лейтенант Андрей Шерстянников. Получив тяжелые ранения, он шагнул в бессмертие, взорвав себя и трех боевиков.

Надежда Ивановна приехала из Смоленска, где она проживает последнее время. Все расходы взял на себя иркутский Союз десантников. Приехала для того, чтобы вместе с теми, кто в строю, почтить память тех, кто не вернулся.

Она вручила каждому кадету шевроны ВДВ возле памятника ветеранам-десантникам в образе Василия Маргелова, который считается крестным отцом «крылатой пехоты». Такую миссию ей по праву доверяют и председатель иркутского Союза десантников Вячеслав Лесин предоставляет ей слово.

- В Пскове в Черниговской Краснознаменной дивизии, где служил Андрей, мы каждый год собираемся с кем-то из матерей, вспоминаем наших мальчиков,- обратилась к ребятам и всем собравшимся Надежда Шерстянникова. – На будущий год уже 20 лет будет.

Возложение цветов к памятнику ветеранам десантникам.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С тех пор уже успело вырасти новое поколение, которое про ту войну знает только из фильмов. О подвиге бойцов 6-й роты сняты художественные фильмы «Русская жертва» и «Прорыв». В Усть-Куте, где родился Андрей и в Смоленске, на территории военной академии, стоят его бронзовые бюсты. В августе 2018 года в Санкт-Петербурге на бывшем здании зенитно-ракетного училища, где он становился офицером, открыли мемориальную доску.

Надежда Ивановна вспоминает:

- Через год после того, как сын погиб, ко мне в Усть-Кут приехали его однополчане и предложили увековечить его память,- рассказала она «Комсомольской правде» в Иркутске. – У меня все его вещи до сих пор хранятся нетронутыми, мы сделали небольшой музей прямо в нашей квартире в Усть-Куте.

Надежда Шерстянникова вручает шеврон иркутскому кадету.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А это и есть живая память. В конце совместное фото с матерью героя, будет что вспомнить будущим солдатам и офицерам. А она напоследок скажет: «Живу Андреем, как и раньше», и быстро сядет в микроавтобус, срочно ехать в Усолье, там ее тоже ждут кадеты.

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