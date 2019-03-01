Трагедия произошла вечером 1 марта в поселке Лесной под Иркутском. Водитель внедорожника «Volkswagen Touareg» проезжал мимо автобусной остановки, когда на дорогу выбежал 12-летний школьник. Все произошло слишком быстро. Иномарка не успела затормозить и сбила ребенка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="612" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/694872" frameborder="0"></iframe> ДТП в Иркутске: водитель «Volkswagen Touareg» насмерть сбил 12-летнего ребенка.Видео: группа ДТП38RUS.

-Полученные школьником травмы оказались смертельными, он погиб до приезда скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

На месте трагедии работают инспекторы ГИБДД, полицейские выясняют все детали случившегося. Проводится проверка всех обстоятельств ДТП.

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