Прорыва не наблюдается

В рейтинге регионов за 2018 год по качеству жизни населения Иркутская область оказалась на более низких позициях, чем соседние Красноярский край, Хакасия, Кемеровская область. Ослабло руководство? Усталость менеджмента? Отсутствие прорывных проектов? Министерские скандалы?

Рейтинг качества жизни в регионах, как сообщает заказчик исследований РИА «Новости», строился на основе комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни, ситуации в социальной сфере. На основе учитываемых индикаторов рассчитывался рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки регионов.

Состав первой десятки регионов-лидеров остался таким же, как и в 2017 году. В середине списка произошли некоторые изменения, однако ни один регион не передвинулся на 10 и более мест.

Иркутской области нет ни среди передовиков, ни среди замыкающих. Она среди тех регионов, которые находятся ближе к концу списка. Между тем правительство области презентовало бодрые доклады и оптимистичные прогнозы.

Ради справедливости следует отметить, что в прошлом году Иркутская область на треть снизила уровень госдолга, в бюджете даже появился профицит почти в 14 млрд рублей. Кстати, чуть более половины этой суммы - это дополнительные доходы, полученные от налога на прибыль предприятий, чему способствовала благоприятная ситуация на мировом рынке с ценами на нефтепродукты. То есть никакой особой заслуги региона в этом нет. Ситуация, как говорят финансисты, не уникальная: в 2018 году 70 из 85 субъектов РФ смогли добиться профицита своих бюджетов.

В то же время на фоне «профицитных» миллиардов более 200 школ Иркутской области до сих пор не оборудованы теплыми туалетами, очередь детей-сирот на свое жилье растянулась на годы, состояние многих объектов соцкультбыта давно не дотягивает до современных стандартов, количество экологических проблем не уменьшается. Словом, жить легче не становится и тягот у населения только прибавляется.

Даже то, что стало привычным, вдруг куда-то исчезает. И далеко за примерами ходить не надо. На днях всех огорошила информация о предстоящей приостановке авиакомпанией «Победа» рейсов Москва - Иркутск. Благодаря «Победе» жители Иркутской области имели возможность слетать в центральную часть России по привлекательной цене - на отдых, по работе или учебе, в гости к родственникам или друзьям. Теперь этой возможности не будет. При этом жители соседней Бурятии продолжат пользоваться услугами «Победы». Властям нашего региона разобраться бы с этой ситуацией, доказать свой авторитет, а возможно, и «власть употребить». Ведь есть же у нас министерство по транспорту… Вообще-то, региональные власти при случае любят поразить воображение инвестиционными проектами, которые, согласно замыслу, экспрессом должны доставить регион в десятку лучших по стране. На недавнем инвестиционном форуме в Сочи публике демонстрировали, например, проекты создания газохимического комплекса в Усть-Кутском районе, особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала», нового производства современных дорожных материалов и «дорожной химии» на основе местного сырья для всей территории Сибири и Дальнего Востока. Случись на практике реализация на территории области крупных инвестиционных проектов, это означало бы новые производства, дополнительные рабочие места, современные технологии, значительный рост налогов.

Однако внимательные наблюдатели скептически отметили, что более полугода назад в Иркутске с таким же воодушевлением закладывался камень на месте строительства нового терминала иркутского аэропорта, который должен принять пассажиров зимой 2020 года. Но Федеральная антимонопольная служба вмешалась, найдя нестыковки и даже нарушения законодательства. Работы приостановлены. Зато в дело включились надзорные и контролирующие органы.

Теперь уже сам проект подвис в непонятном положении. А тем временем в том же Хабаровске строительство современного аэропорта ведется ударными темпами, ввод его в эксплуатацию уже назначен на конец текущего года. Иными словами, пока одни говорят о «заговоре» против строительства нового комплекса иркутского аэропорта, другие просто работают засучив рукава.

По мнению экспертов, в Иркутской области отмечаются проблемы в управленческом блоке. Скандалы в лесном ведомстве стали притчей во языцех. О руководстве медицинской отраслью отдельный разговор. Объяснения о том, почему увольняются известные врачи, не продляются контракты с заслуженными специалистами, мало удовлетворяют общественность. Много писалось о проблемах с отходами Байкальского ЦБК. Огромные деньги были использованы впустую. Складывается впечатление, что в самом правительстве есть кадровые проблемы. В последние дни появилась информация об аресте высокопоставленных специалистов лесного ведомства. Возможно, что это случайные люди, которые по ошибке попали в управленческую команду главы территории? В ходе работы иркутского парламента также много было сказано о мутной истории с компанией «Звезда», получившей контракт, как теперь говорят, по подложным документам. Фирма с треском провалила план установки лифтов в многоквартирных домах сразу в нескольких городах региона, тем самым обрекла тысячи людей на серьезные неудобства. Делом заинтересовалась даже Генпрокуратура. Неужели опять случайность?

…Совсем недавно информационные ленты облетела информация, что жители расположенного в Челябинской области Копейска собрали деньги на билет 60-летнему жителю Иркутской области. Он добирался домой автостопом, без денег, после безуспешных попыток устроить свою жизнь в столице. Южно-

уральцы поместили иркутянина в гостиницу и затем отправили домой. Понятно, не от хорошей жизни пожилой человек отправился искать заработков за 5 тыс. километров: он точно не поверил ни в какие экономические и прочие прорывы родного края, поскольку реальная картина сильно отличается от звучащих в Иркутской области лозунгов…