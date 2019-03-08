2019-03-08T04:42:56+03:00
Общество

Ангарские автомобилисты поздравили женщин с 8 марта

В Ангарске устроили флешмоб, чтобы поздравить с Международным женским днем [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Ангарские автомобилисты поздравили женщин с 8 марта. Фото: скриншот видео Сергея Иванова.Ангарские автомобилисты поздравили женщин с 8 марта. Фото: скриншот видео Сергея Иванова.
Изменить размер текста:

Сегодня 8 марта во всем мире отмечают Международный женский день. Прекрасная половина человечества принимает поздравления. Милым дамам говорят комплименты и дарят подарки. Автомобилисты из Ангарска решили не оставаться в стороне и по-своему поздравить женщин Иркутской области, подарив цветок из…машин!

sergeiivanov.38sergeiivanov.38
Ангарские автомобилисты поздравили женщин с 8 марта
265 отметок «Нравится»20 комментариевInstagram

Около 50 автомобилей выстроились в форме огромного цветка, который ярко мигал огнями «аварийки» в наступивших сумерках. Все действо снималось с воздуха с помощью квадрокоптера. Поэтому кадры получились красивыми.

- Дорогие, милые наши девушки, дамы, бабушки, поздравляем Вас с 8 марта, - обратился к женщинам Иркутской области организатор флешмоба Сергей Иванов. - В этом году мы дарим нашим незаменимым этот огромный цветок, и пусть все Ваши мечты осуществятся в этот праздничный день.

Акция прошла в Ангарске на одном из местных пустырей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Инспекторы ГИБДД в Иркутске в честь 8 марта вручили женщинам-автомобилисткам букеты цветов. Полицейские традиционно поздравили иркутянок с Международным женским днем. Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Внимание, розыск: в Иркутске ищут мужчину причастного к особо тяжкому преступлению
Прогноз погоды в Иркутске: 8 марта днем 0, +2
С 7 по 9 марта инспекторы ГИБДД проведут сплошные проверки на дорогах Иркутской области
Житель Усолья попытался сбить инспектора ГИБДД, который остановил его для проверки документов
Масленица-2019 в Иркутске: 9 и 10 марта ограничат продажу алкоголя
В Братске обсудили реализацию муниципальной экологической программы
Житель Иркутского района заживо сжег своего собутыльника
Ради спасения 10 осиротевших щенков в Иркутске прорыли 20-метровый туннель
С 11 по 25 марта ограничат движение по улице Радищева в Иркутске
Без аттестатов могут остаться выпускники шести школ Иркутской области
Сергей Левченко: Женщины Приангарья всегда в гуще событий
Прокуратура обратится в суд, чтобы приостановить строительство завода питьевой воды на Байкале
Хирурга в Иркутской области будут судить за смерть пациентки
Закрыта первая ледовая переправа в Иркутской области
Первенство России по пауэрлифтингу: у спортсменов Иркутской области 5 медалей
Интеллектуальная игра - квиз на знание истории Иркутска пройдет в художественном музее
В Иркутске 10 марта пройдут бесплатные наблюдения Солнца, Луны и Марса
Двух дебоширов сняли с рейса Иркутск-Хабаровск
Житель Братска пошел под суд, потратив чужие деньги, доверенные ему на покупку машины
Прогноз погоды в Иркутске: 7 марта днем в городе снег и ветер
Турист из Китая пытался провезти в Иркутск 100 таблеток фенобарбитала
МЧС предупреждает: 7 и 8 марта в Иркутской области ожидается ухудшение погоды, снег и гололед
Иркутянин хотел заработать на женском празднике, но лишился 30 тысяч рублей
Банду сутенеров, крышевавших детскую проституцию задержали в Иркутске