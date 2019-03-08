Сегодня 8 марта во всем мире отмечают Международный женский день. Прекрасная половина человечества принимает поздравления. Милым дамам говорят комплименты и дарят подарки. Автомобилисты из Ангарска решили не оставаться в стороне и по-своему поздравить женщин Иркутской области, подарив цветок из…машин!

sergeiivanov.38 Ангарские автомобилисты поздравили женщин с 8 марта

Около 50 автомобилей выстроились в форме огромного цветка, который ярко мигал огнями «аварийки» в наступивших сумерках. Все действо снималось с воздуха с помощью квадрокоптера. Поэтому кадры получились красивыми.

- Дорогие, милые наши девушки, дамы, бабушки, поздравляем Вас с 8 марта, - обратился к женщинам Иркутской области организатор флешмоба Сергей Иванов. - В этом году мы дарим нашим незаменимым этот огромный цветок, и пусть все Ваши мечты осуществятся в этот праздничный день.

Акция прошла в Ангарске на одном из местных пустырей.

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