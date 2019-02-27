Фермер Петр Ильич Молев рассказывает о своей деятельности
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Вот с этой мельницы в 2000 году начал свое дело фермер из Аларского района Петр Молев. Сначала закупали зерно и мололи муку. Товар возили в Читу. Но, как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.
С вопросами по заказу мяса обращаться по телефону: 8 (908) 650 13 94
Фермерское хозяйство Молев П.И..
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ИСТОЧНИК KP.RU
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