2019-02-27T10:26:07+03:00
Общество

Фермер Петр Ильич Молев рассказывает о своей деятельности

Поделиться:
Изменить размер текста:

Вот с этой мельницы в 2000 году начал свое дело фермер из Аларского района Петр Молев. Сначала закупали зерно и мололи муку. Товар возили в Читу. Но, как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.

С вопросами по заказу мяса обращаться по телефону: 8 (908) 650 13 94

Фермерское хозяйство Молев П.И..

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: ««Фермерский клуб» Иркутской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как семья Арашуковых воровала миллионы, превращая пенсионеров в должников: расследование Ульяны Скойбеды
Член следственно-оперативной группы поделился с нашим обозревателем эксклюзивными подробностями громкого уголовного дела. Часть 2 [фото, видео, эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Команда АО «Ангарскцемент» выступила на конкурсе «Территория профессионалов–2019»
Водитель грузовика случайно задавил грузчика в Улан-Удэ
Мошенники за сутки украли 270 тысяч рублей у 8 жителей Иркутской области
Подростка из Ангарска будут судить за изготовление кастетов
Пристегни ремень: с 27 февраля по 1 марта инспекторы ГИБДД проведут сплошные проверки на дорогах Иркутской области
Замминистра лесного комплекса Иркутской области арестован решением суда
Чемпионат России по волейболу: у иркутской «Ангары» - первая победа в заключительном туре
Фестиваль Дедов Морозов пройдет в Иркутской области
Сто лиц Восточной Сибири: 27 февраля встречу посвятят жизни ученого-революционера Дмитрия Клеменца в Иркутске
Baikal Race 2019: гонки на собачьих упряжках стартуют 2 марта в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 27 февраля днем +3
С 13 марта запретят парковку на улице Байкальская в Иркутске
СК расследует отключение электричество в двух селах Тайшетского района
В Братске пройдет международная выставка «SibWoodExpo»
С 26 февраля по 5 марта ограничат движение по улице 4-ая Железнодорожная в Иркутске
Фестиваль творческой молодежи прошел в Братске
Семейную пару интернет-мошенников задержали в Братске
Сергей Сокол о «Усольехимпроме»: Люди не должны думать, что они живут на пороховой бочке