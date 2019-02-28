Дмитрий Бердников: Умный город – это процесс развития муниципалитета

Сегодня, 28 февраля, в 20.47 по иркутскому времени мэр Иркутска Дмитрий Бердников расскажет на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm) о своем участии в Московском цифровом форуме «Цифровые кейсы для бизнеса и государства».

Дмитрий Викторович выступил на площадке «Умный город: 5G и IoT в городской среде» с докладом «Цифровая трансформация Иркутска: внедрение «умных» технологий в городе».

Проект уникальный и интересный, ведь Иркутск вошел в число пилотных площадок федерального проекта «Умный город». Сейчас администрация города занимается разработкой и внедрением платформы «Геопортал» - централизованной системы сбора информации об объектах городского хозяйства, которая, помимо самого сбора, занимается также и анализированием показателей для принятия оперативных и стратегических решений. Как это отразиться на жизни иркутян? Какие технологические программы уже работают в городе? Пользуются ли они спросом? Какими функциями обладает «Система 112»? Первые показатели эффективности подобных «умных» технологий в столице Приангарья. Об этом и многом другом расскажет Дмитрий Бердников в эфире.

Слушайте выступление мэра Иркутска Дмитрия Бердникова на радио «Комсомольская правда» в Иркутске сегодня, 28 февраля, в 20.47 на частоте 91,5 fm или на сайте irk.kp.ru из любой точки земного шара. Тел. прямого эфира (3952) 208-005.