ДТП в Иркутске: три человека пострадали при столкновении маршрутки №27 и легковушки на улице Шевцова

В Иркутске на улице Шевцова произошла авария с участием автобуса. Маршрутка № 27 «Ц. Рынок – Топкинский», в которой находилось пять пассажиров, столкнулась с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали три человека.

- По предварительным данным, микроавтобус «Peugeot» выехал на встречную полосу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – После чего врезался в «Subaru Impreza».

Шофер микроавтобуса выехал на встречку и столкнулся иномаркой.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В аварии пострадали 2 пассажирки маршрутки и 33-летний водитель легковушки. Их с с ушибами доставили в больницу. Мужчина мог бы избежать травм, но ремень и подушка безопасности в его автомобиле не работали. Они сломались во время предыдущей аварии. Полицейские выясняют все детали случившегося, проводится доследственная проверка.

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