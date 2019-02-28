Волейболисты ИНК выиграли Кубок Елены Булгаковой пятый раз подряд

Волейбольная команда ИНК набирает ход: уверенно начинает новый календарный год и не имеет поражений в чемпионате Иркутска. В первых числах февраля действующие чемпионы области камня на камне не оставили от ИрГАУ-2 и «Катюши», обыграв обоих соперников с сухим счетом 3:0, а затем мастерски провели V открытый турнир памяти мастера спорта по волейболу Елены Булгаковой, выиграв почетный трофей пятый год подряд.

- В этом году на соревнования заявились восемь мужских и восемь женских команд, - рассказывает руководитель команды ИНК Андрей Кравцов. - Схема турнира привычная: всех разделили на четыре группы по четыре команды. Сначала сыграли вкруговую, а после две ставшие первыми вышли в финальную часть.

Игры проходили по сокращенному формату - до двух побед в партиях. Уже в первом матче турнира волейболисты ИНК показали, кто является фаворитом, уверенно обыграв своего принципиального соперника - «Ангару» - со счетом 2:0. Дальше - больше. Не смогли ничего противопоставить действующим обладателям Кубка и соперники из ИрНИТУ и техникума физкультуры. Обыграв эти два коллектива с уже привычным счетом 2:0, нефтяники вышли из группы со 100-процентным результатом.

Из второй группы в плей-офф пробились ангарский АЭМЗ и иркутская «Катюша», с которой ИНК пришлось сразиться в полуфинале. И вновь та же уверенная игра и те же цифры на табло - 2:0. С таким же счетом «Ангара» обыграла АЭМЗ во втором полуфинале. Таким образом, в решающей игре турнира болельщиков ждало противостояние, ставшее уже классикой ИНК - «Ангара».

- Первая партия нам далась достаточно легко, - говорит Андрей Кравцов. - Мы без проблем выиграли 25:20 и опрометчиво посчитали, что победа уже в кармане. Но второй отрезок показал, что сдаваться ангарчане не собираются. Они вели в счете практически всю партию, а мы отыгрывались.

Восстановить равновесие и вырваться вперед волейболистам ИНК удалось только в конце встречи. Накал эмоций и упорная борьба - вот как можно охарактеризовать концовку этой встречи. Проигрывать не хотел никто, но нервы крепче оказались у ИНК. Все-таки сказался победный опыт иркутян, которые вырвали победу: 28:26 в партии и 2:0 в матче. Нефтяники поднимают очередной Кубок над головой, не проиграв на турнире не только ни одного матча, но и не отдав соперникам ни одной партии.

Фото: предоставлены ИНК

- Несмотря на победу, нам еще есть над чем поработать, - резюмирует Андрей Кравцов. - Мы можем лучше. Но результат все равно отличный, ведь мы выступали без двух ведущих игроков - блокирующего Артема Панова и связующего Алексея Булгакова, которые не смогли принять участие в турнирах из-за травм. Зато мы проверили в деле нескольких спортсменов из молодежной команды. Теперь наша задача подготовиться физически и тактически к апрелю, который ожидается очень насыщенным.

Еще бы, ведь команда ИНК уже получила приглашение на один из самых престижных турниров года среди любительских команд - «Астраханский факел Газпрома». Кстати, противостоять там иркутянам будут восемь лучших команд со всей страны, в которых собраны бывшие профессиональные волейболисты, в свое время игравшие в Высшей лиге и Суперлиге. Кроме того, в апреле ИНК организует турнир в Усть-Куте, на который, скорее всего, отправится смешанный состав нефтяников.

- А перед этим в марте мы стартуем еще и в чемпионате Иркутской области, в котором играют шесть команд, - говорит Андрей Кравцов. - Плюс игры в чемпионате города. Так что будем выступать на несколько фронтов. Тем интереснее для нас и наших болельщиков. Мы готовы к новым победам!

Фото: предоставлены ИНК

КОНКРЕТНО

Турнирная таблица Кубка памяти Елены Булгаковой - 2019

Мужчины

1. ИНК

2. «Ангара»

3. АЭМЗ

Женщины

1. Сбербанк

2. Губерния

3. Шелехов

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