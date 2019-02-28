Власти: получено разрешение на строительство Центра по хоккею с мячом в Иркутске

Чемпионату мира по бенди 2020 года в Иркутске быть! Власти Иркутской области, наконец получили разрешение на строительство Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом. Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Приангарья Светлана Свиркина.

Напомним, на прошлой неделе всех иркутских болельщиков заставила поволноваться новость о том, что Свердловский районный суд приостановил возведение нового ледового дворца. Якобы, это произошло из-за отсутствия разрешительной документации

- Мы все понимаем, что сроки у нас предельно сжатые, поэтому я попросил всех, кто так или иначе участвует в строительстве, ответственно относиться к своему делу, чтобы ни на одном из этапов не возникало пробуксовок, - отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Напомним, строить арену на 6 тысяч зрителей начали в октябре 2018-го на пустыре рядом с уже построенным Ледовым дворцом. По плану она должна быть полностью готова к концу марта 2020 года, когда в Иркутске во второй раз в истории пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд.

Так будет выглядеть эмблема чемпионата мира. Фото: минспорта Иркутской области

И еще одна хорошая новость. В Иркутске, наконец, выбрали официальную эмблему мирового форума. Всего, на конкурс поступило более 180 работ от 25 участников. Победил вариант, на котором изображена хоккейная клюшка, напоминающая очертания Байкала, и мяч, символизирующий точку на карте, где расположен Иркутск. После доработки и утверждения окончательного варианта эмблема чемпионата мира по хоккею с мячом будет использоваться при изготовлении полиграфической и сувенирной продукции.

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