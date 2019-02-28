2019-02-28T08:30:16+03:00
Общество

Испытание во льдах Байкала: путешественница из Норвегии пешком пересекла озеро

700 километров она прошла за 15 дней [фото]
ОЛЕГ ФЕДОРОВ
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Испытание во льдах Байкала: путешественница из Норвегии пешком пересекла озеро. Фото: личная страница Реджины Йохансен в "Instagram"Испытание во льдах Байкала: путешественница из Норвегии пешком пересекла озеро. Фото: личная страница Реджины Йохансен в "Instagram"
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Обветренное лицо, лопнувшие губы, но довольная улыбка на лице. Это все мелочи, ведь теперь она, Джина Йохансен, первая женщина в мире, которая смогла в одиночку пересечь Байкал по льду. Еще в начале февраля она приехала сюда с амбициозной целью – от Култука дойти до Северобайкальска. Перед пешей прогулкой по скованному льдом озеру девушка «размялась» у себя на родине – преодолела 1500 километров на лыжах через всю Скандинавию. О своем продвижении по Байкалу девушка активно рассказывала в интернете.

- На севере Байкала всю неделю будет минус 40,- писала Джина в соцсетях. – Но, к счастью у меня есть теплая куртка.

Помимо теплых вещей в дорогу девушка взяла с собой энергетические витаминные комплексы, вяленое мясо, сушеные фрукты и ягоды. Всего вышло больше 55 килограммов, такой обоз девушка пронесла с собой через весь Байкал на санях. В сутки она шла по 12 часов, преодолевая по 40-50 километров за раз.

Такой обоз девушка пронесла с собой через весь Байкал на санях. В нем лишь все самое необходимое. Фото: личная страница Реджины Йохансен в "Instagram"

Такой обоз девушка пронесла с собой через весь Байкал на санях. В нем лишь все самое необходимое. Фото: личная страница Реджины Йохансен в "Instagram"

- Вечером разбила палатку прямо на льду озера,- пишет Джина. – В такой тишине слышно как гудит лед, немного страшно.

В Хужире на острове Ольхон Джина сделала привал. Наконец-то смогла высушить вещи, принять душ и поесть горячего. До этого приходилось есть и пить на ходу, а о теплой постели только мечтать. А еще появилась телефонная связь и удалось позвонить домой.

- Наконец-то к своим 27 годам я дошла до Нижнеангарска,- шутит Йохансон. – С замерзшим лицом по льду самого чистого озера планеты. Надеюсь, моя история вдохновит многих. Никогда не нужно сдаваться!

В последние 5 дней своего двухнедельного путешествия девушка проходила по 50-60 километров за день. Перед самим финишем ветер был такой сильный, что дважды сбивал туристку с ног, и пришлось сделать пит-стоп. Обмороженная, но счастливая, она все же добралась до Северобайкальска.

- Прыгаю в поезд до Иркутска, а через 3 суток буду дома,- делится радостью Джина. –Самая лучшая часть путешествия – это встреча с местными жителями. Большое спасибо за приют.

В конце девушка добавила, что Байкал это не просто испытание, это потрясающий дух природы. Теперь понятно, почему местные называют это место волшебным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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