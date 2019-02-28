Лучшие подарки из России в Иркутске
Изменить размер текста:
* Большой выбор матрешек
* Русские деревянные игрушки
* Свистульки из глины ручной работы в виде нерп или рыбок
* Изделия из бересты
* Мягкие игрушки нерпы
* Стопки, фляжки, шкатулки и многое другое
Мы находимся в самом сердце Иркутска!
ул. 3 Июля, 130-й квартал, ТРК «Модный квартал», 2-й этаж
Работаем для вас с 10.00 до 22.00
тел. +7-914-913-6862
Возьмите с собой частичку Байкала!
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Подарки в Иркутске 2019»