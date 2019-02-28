TrendBar: бар-ресторан с панорамным видом в самом сердце города Иркутска

Блюда авторской кухни и фирменные напитки.

Фото: TrendBar

TrendBar подарит настоящее гастрономическое удовольствие каждому посетителю. Здесь любят удивлять гостей и готовят действительно особенные блюда. Кухня следует модным тенденциям, не забывая про традиции богатой исконно русской кухни.

Фото: TrendBar

По вечерам в TrendBar играет живая музыка в исполнении пианистов, скрипачей и саксофонистов, а из панорамных окон открывается шикарный вид на Иркутск и закатное небо.

Фото: TrendBar

Адрес: г. Иркутск, ул. 3 Июля, 25.

Тел. (3952) 488-076.

Инстаграмм: trend_bar_irkutsk

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