TrendBar: бар-ресторан с панорамным видом в самом сердце города Иркутска
Блюда авторской кухни и фирменные напитки.
Фото: TrendBar
TrendBar подарит настоящее гастрономическое удовольствие каждому посетителю. Здесь любят удивлять гостей и готовят действительно особенные блюда. Кухня следует модным тенденциям, не забывая про традиции богатой исконно русской кухни.
Фото: TrendBar
По вечерам в TrendBar играет живая музыка в исполнении пианистов, скрипачей и саксофонистов, а из панорамных окон открывается шикарный вид на Иркутск и закатное небо.
Фото: TrendBar
Адрес: г. Иркутск, ул. 3 Июля, 25.
Тел. (3952) 488-076.
Инстаграмм: trend_bar_irkutsk
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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