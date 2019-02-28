РЦ «ПИЛОТ» - уникальный центр отдыха авиационной направленности в Иркутске

Как отдохнуть 14 февраля 2019 года в ресторанах Иркутска: романтический ужин и прекрасный отдых в отеле

Проведите с любимым незабываемый день, побывайте вечером 14 февраля в ресторанах Иркутска и устройте романтическую ночь