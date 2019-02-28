РЦ «ПИЛОТ» - уникальный центр отдыха авиационной направленности в Иркутске
* Ресторан - русская, европейская и китайская кухня
* Русская баня на дровах и аэробассейн
* Уютные гостиничные номера
* Беседки с видом на взлетную полосу
Фото: РЦ «ПИЛОТ»
Три вертолета VIP-класса вместимостью до 6 человек
Профессиональная взлетно-посадочная полоса
Надежные, опытные летчики и инженеры
Любые направления, самые красивые места Байкала
Фото: РЦ «ПИЛОТ»
Рабочий телефон: +7 (3952) 727001
Сотовый телефон: +79025155741
Смоленщина, ул. Трудовая, 5
instagram: pilot_s7
*При проживании в гостинице предоставляются скидки на другие услуги
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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