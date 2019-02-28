2019-02-28T11:15:13+03:00
Досуг

РЦ «ПИЛОТ» - уникальный центр отдыха авиационной направленности в Иркутске

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Фото: РЦ «ПИЛОТ»Фото: РЦ «ПИЛОТ»
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* Ресторан - русская, европейская и китайская кухня

* Русская баня на дровах и аэробассейн

* Уютные гостиничные номера

* Беседки с видом на взлетную полосу

Фото: РЦ «ПИЛОТ»

Фото: РЦ «ПИЛОТ»

Три вертолета VIP-класса вместимостью до 6 человек

Профессиональная взлетно-посадочная полоса

Надежные, опытные летчики и инженеры

Любые направления, самые красивые места Байкала

Фото: РЦ «ПИЛОТ»

Фото: РЦ «ПИЛОТ»

Рабочий телефон: +7 (3952) 727001

Сотовый телефон: +79025155741

Смоленщина, ул. Трудовая, 5

www.pilots7.com

instagram: pilot_s7

*При проживании в гостинице предоставляются скидки на другие услуги

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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