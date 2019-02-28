2019-02-28T11:27:15+03:00
Общество

Отлов бродячих собак в Иркутске: с нового года сотрудники К-9 стерилизовали уже 600 дворняг

Жители Иркутска жалуются на бездомных собак: куда обращаться
ОЛЕГ ФЕДОРОВ
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Отлов бродячих собак в Иркутске: с нового года сотрудники К-9 стерилизовали уже 600 дворняг.Отлов бродячих собак в Иркутске: с нового года сотрудники К-9 стерилизовали уже 600 дворняг.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Каждый день путь жильцам дома № 110 по улице Красных Мадьяр в Иркутске преграждают бездомные собаки. По двору кружат около 7 крупных бездомных псов. Жильцы домов волнуются за безопасность своих детей, свою личную, а также за домашних питомцев.

– Моей дочери с внуком часто приходится прятаться на веранде магазинов, на первом этаже в соседнем доме, и ждать пока собаки не уйдут, - рассказала «Комсомольской правды» в Иркутске старшая по дому Альбина. - Пройти очень страшно, вдруг кинется, не знаешь что у нее на уме.

Многие жители говорят, что в этой стае есть породистые и дрессированные собаки. Во дворе четвероногих подкармливали сердобольные соседи. Днем собаки нежатся в лучах солнца прямо на детской площадке, а ночью спят под автомобилями и возле подвалов.

Куда обратиться?

- Нужно звонить фирме подрядчику, которая занимается отловом собак, - рассказали в администрации Иркутска. - Кроме того, можно обратиться в комитет городского обустройства, они тоже принимают заявки. Главное, нужно оставить контактную информацию. Услуга по отлову бездомных животных бесплатная.

Сегодня занимается отловом бродячих животных в Иркутске питомник «К-9». За 2 месяца 2019 года сотрудники изловили уже более 600 бездомных собак, а это половина их контракта, который они заключили с городской администрацией на полгода.

- Беспокойство вызывает то, что со следующего года в силу вступит закон о борьбе с бездомными животными, по которому, нельзя усыплять животных, - говорит руководитель питомника «К-9» Вячеслав Славин. - Теперь животных нужно будет содержать в приютах бессрочно. А их и так нет, да и специалистов не хватает, некому будет этим заниматься.

ИСТОЧНИК KP.RU

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