2019-03-04T07:06:55+03:00
Происшествия

Цирк остался: микроавтобус бродячих артистов угнали во время гастролей в Иркутской области

Угонщики не смогли уехать далеко и застряли в снегу [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Цирк остался: микроавтобус бродячих артистов угнали во время гастролей в Иркутской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Цирк остался: микроавтобус бродячих артистов угнали во время гастролей в Иркутской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Гастроли бродячих артистов из Красноярского края, которые ехали в Забайкальский край, едва не прервались в Иркутской области. В поселке Мама циркачи планировали дать два представления за день, а затем отправиться в северные районы Приангарья. Заселившись в местную гостиницу, они оставили свой микроавтобус под окнами. Под утро на улице подморозило до -40, поэтому странствующие артисты решили завести двигатель автомобиля и оставить его на прогрев, а всех своих животных перенесли в гостиницу.

Это заметили два местных жителя, которые решили легким способом угнать микроавтобус. Они разбили стекло, затем один из них проник внутрь кабины и попытался уехать. Но угонщик оказался совсем нерадивым водителем. Уже через 100 метров машина застряла в рыхлом снегу. Выбравшись из салона преступники убежали. Правда, скрываться у них получилось практически также, как ездить за рулем. Поймали преступников по горячим следам. Ими оказались двое нигде не работающих парней 19 и 20 лет, которые ранее неоднократно попадали в поле зрения полицейских.

Угонщики застряли в снегу и бросив машину, убежали. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Угонщики застряли в снегу и бросив машину, убежали. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Угон», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – За решетку угонщики могут отправиться на срок до пяти лет. Кстати, один из них раскаялся и пообещал восстановить убытки, понесенные цирком.

Ну а машину артистам уже вернули. Пока они вместе со своими дрессированными животными выступали перед публикой, полицейские отогрели им микроавтобус в теплом боксе. И уже на следующий день передвижной цирк отправился в следующий город, радовать детишек своим шоу.

Артисты все же провели концерт. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Артисты все же провели концерт. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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