2019-03-01T08:05:47+03:00
Общество

В эфире радиостанции "Комсомольская правда" директор "Ангарского автотранспортного техникума" Нина Арганы

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Нина Арганы, директор "Ангарского автотранспортного техникума"Нина Арганы, директор "Ангарского автотранспортного техникума"
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Сегодня в ангарском автотранспортном техникуме обучаются около 500 студентов. Здесь можно получить профессии автомеханика, машиниста крана и специальности: “Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта”, “Организация перевозок и управление на транспорте”.

На базе техникума есть специализированные кабинеты и мастерские, автодромы, столовая и даже тренажерный зал. А для иногородних студентов - уютное общежитие.

Какие специальности сегодня особенно востребованы на рынке труда?

Как выстраиваются отношения с работодателем? Сколько длится обучение автовождению?

Ответы на эти и не только вопросы здесь:

На радио КП директор ангарского автотранспортного техникума.

2802 Тема дня - Иркутск (утро)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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