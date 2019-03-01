В эфире радиостанции "Комсомольская правда" директор "Ангарского автотранспортного техникума" Нина Арганы
Сегодня в ангарском автотранспортном техникуме обучаются около 500 студентов. Здесь можно получить профессии автомеханика, машиниста крана и специальности: “Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта”, “Организация перевозок и управление на транспорте”.
На базе техникума есть специализированные кабинеты и мастерские, автодромы, столовая и даже тренажерный зал. А для иногородних студентов - уютное общежитие.
Какие специальности сегодня особенно востребованы на рынке труда?
Как выстраиваются отношения с работодателем? Сколько длится обучение автовождению?
Ответы на эти и не только вопросы здесь:
На радио КП директор ангарского автотранспортного техникума.
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