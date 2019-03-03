Камерунец променял Африку на морозную Сибирь ради любви

На улице почти -40 градусов, а во дворе одного из частных домов Нижнеудинска в Иркутской области бодро колет дрова чернокожий парень, одетый в тонкую рабочую робу. Еще через несколько минут он заносит поленья в дом и вприпрыжку бежит на местную кочегарку, возвращаясь оттуда с полными ведрами угля.

Топка печи - это то, чему 38-летнему камерунцу Жиль Эрве Котто Эпе пришлось научиться в морозной России в первую очередь. Оно и понятно, ведь за всю свою жизнь он не ощущал холода ниже +8 градусов. Но все равно променял теплую Африку на холодную матушку Сибирь. Зачем? Все просто! Шерше ля фам. Наш герой попросту по уши влюбился в русскую красавицу!

Камерунец колет дрова и в 40-градусный мороз. Фото: личный архив героев

- До сих пор удивляюсь, как он пережил эту зиму, - говорит 37-летняя возлюбленная Эрве Юлия. - Ведь переехал он ко мне буквально в конце января, когда у нас лютовали трескучие морозы. Представляете, такая картина: на улице днем за -40, а он выходит из маршрутки в тоненькой куртке.

А начались невероятные приключения камерунца в России еще в 2015-м, когда Эрве оказался в Москве. Если многие молодые африканцы приезжают в нашу страну учиться, то Эрве, на тот момент уже 35-летний мужчина, решил приехать на заработки. На родине дела у него не задались: жил бедно, достойно устроиться не мог. А вот его земляки прекрасно сделали это в Москве, позвали и Эрве. Решился быстро, ведь и бросать-то особо было нечего. В Первопрестольной мужчина сумел найти неплохую работу – занялся ремонтом элитных квартир. Клиенты были довольны, платили неплохо.

Эрве и Юлия больше не расстаются. Фото: личный архив героев

В общем, доволен в нашей стране африканец был всем, кроме одиночества. Уж очень захотелось встретить, наконец, любимую девушку. Ходить по кафешкам было некогда, поэтому парень решил зарегистрироваться на одном из сайтов знакомств. И одно из первых сообщений Эрве получил от Юлии Михайловой из Нижнеудинска: «Привет! Познакомимся?»

- На фоне остальных ухажеров Эрве показался мне самым вежливым и обходительным, - вспоминает начало своего романа в Сети Юлия. - Когда начали переписываться, общался со мной только на вы. Он писал мне романтические четверостишья. Сочинял их на английском, а потом переводил на русский, поэтому они становились порой очень забавными из-за ошибок.

Юлия и Эрве в кинотеатре. Фото: личный архив героев

Спустя полгода ежедневного общения в Интернете Эрве понял, что влюбился, и предложил Юле встретиться. Отправил ей денег на самолет и сообщение с подписью «Жду!».

- Мама переживала. Говорила: мол, убьют тебя там, а мы даже и не узнаем. С работы девчонки тоже волновались - не верили, что это все по-настоящему, - вспоминает сибирячка. - Коллеги даже предложили сходить к местной гадалке. И я согласилась. Спросила ее: «Любит ли он?» Ворожея раскидала карты и сказала, как отрезала: «Это твой мужчина, и чувства у него искренние».

Пока Эрве целыми днями ищет себе работу в Нижнеудинске. Говорит, хочет заниматься ремонтом квартир. Фото: личный архив героев

Убедилась Юлия в этом, когда за год съездила к «африканскому москвичу» целых четыре раза. А во время последней поездки он сделал сибирячке предложение. Пара, не откладывая в долгий ящик, скромно расписалась в одном из московских ЗАГСов. Теперь молодоженам оставалось решить, где жить. Эрве сразу предложил переехать к нему, но Юлия ответила отказом. Дело в том, что женщина после смерти первого мужа одна воспитывала двоих детей: 15-летнюю дочку и 16-летнего сына, которому в этом году нужно оканчивать школу.

- На переезд не решилась, - признается Юлия. – Думаю: «А предложу-ка я ему перебраться ко мне…» Решила: если любит по-настоящему, точно согласится.

Так и произошло. Уже через месяц Эрве самолетом добрался до Иркутска, а затем еще около 400 км трясся в тесной маршрутке до Нижнеудинска. Так камерунец и сибирские просторы посмотрел, и оказался вместе с любимой. В российской глубинке африканец уже поставил перед собой несколько важных задач: привыкнуть к сибирскому быту и холоду, подучить русский, устроиться на работу и, конечно, найти общий язык с русской тещей. Она, кстати, положительно отнеслась к новому зятю. Правда, мамой он ее пока не называет.

Фирменное блюдо Эрве - жаренная картошечка. Фото: личный архив героев

- Очень удивился уличным туалетам, - смеется Юлия. - Говорит, никогда такого не видел. Когда зашел в наш неблагоустроенный дом, спросил: «Любимая, а где же туалет?» Когда узнал, глаза у него стали еще шире. Душа у нас тоже нет, поэтому ездить приходиться в баню к моей бабушке, которая живет в соседнем поселке под названием Ук, в 40 км от нас.

За добытчика в русско-африканской семье сейчас Юлия. Пока она на смене (женщина работает сторожем в детском садике), на Эрве лежит все хозяйство. После топки печки ему нужно убрать в доме и приготовить любимой ужин. Особенно камерунцу удается жареная русская картошечка и борщ. Официальную работу Эрве пока не нашел - возникли проблемы с оформлением документов. По профессии он юрист, но признается любимой, что хочет и дальше заниматься ремонтом квартир.

- Мы уже и о ребеночке задумываемся, - признается Юлия. - Летом посадим овощи в огороде - у нас свой есть, еще и у бабушки в поселке 20 соток. Так что проживем!

Эрве и Юлия уже мечтают о ребенке. Фото: личный архив героев