Забеги русских троек в Иркутске: самые яркие моменты гонок

Скорость, мощь, азарт и наконец, возрождение старинных традиций. В Иркутске во второй раз в истории состоялись забеги русских троек. Экипажи соревновались на сибирских бескрайних просторах, а точнее на льду, недалеко от ледокола "Ангара". Чтобы стать лучшими, участникам пришлось преодолеть трассу длинной около 3 километров.

- Посмотреть на забеги пришло около 2 тысяч зрителей, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Для них провели конкурсы и подготовили фотозону. Чтобы болельщикам было лучше видно гонки, обустроили смотровую площадку на набережной.

В финал вышли две упряжки, показавшие лучшее время.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Итак, в финал вышли две упряжки, показавшие лучшее время. Победу одержали участники из Улан-Удэ, им также досталась награда за самую нарядную упряжку. Серебро завоевали участники из Аларского района. Дополнительные призы получили единственная женщина-наездница и владельцы еще одной упряжки из Аларского района. Не остались без наград и те, кто не попал в лидеры. Им вручили денежные призы и дипломы.

Главным итогом забега русских троек можно считать то, что конный спорт в Иркутске активно развивается, и пользуется все большей популярностью у горожан. Ну а для тех, кто не смог побывать на гонках, мы подготовили красочный фоторепортаж.

Экипажи соревновались на льду, недалеко от ледокола "Ангара".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Победу одержали участники из Улан-Удэ.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА