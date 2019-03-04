Искусство балета: Иркутское театральное училище проводит набор на новую специальность
Светлана Домбровская, директор Иркутского театрального училища.
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О том, как проходит учеба будущих артистов балета и преподавателей классического танца? Как появилась идея открытия нового направления? А также о планах в эфире радио "Комсомольская правда" (91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира) рассказала директор Иркутского театрального училища Светлана Домбровская.
Искусство балета в Иркутском театральном училище.
01.03.2019 Тема дня - Иркутск (блок 3,4)
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