Искусство балета: Иркутское театральное училище проводит набор на новую специальность

Каждое воскресенье в училище - бесплатные просмотры-консультации для учащихся 4-х классов и их родителей. Записаться можно по телефону: 20-94-62.

О том, как проходит учеба будущих артистов балета и преподавателей классического танца? Как появилась идея открытия нового направления? А также о планах в эфире радио "Комсомольская правда" (91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира) рассказала директор Иркутского театрального училища Светлана Домбровская.

Искусство балета в Иркутском театральном училище.