Почему иркутяне идут за продуктами на Центральный рынок

Центральный рынок Иркутска - место столь известное и знаковое, что разговоры о нем не утихают никогда. Люди говорят разное: кому-то очень нравится ходить сюда за продуктами, кто-то, наоборот, чем-то недоволен, но все равно от посещений рынка не отказывается. Так что же привлекает иркутян и гостей города? Почему и зачем они приходят на рынок? Ответы на эти вопросы искала «Комсомольская правда».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже в 6 утра на главной городской ярмарке кипит жизнь, а с 8.00 горожане могут приобрести парную свинину и говядину, горячую выпечку, сметану и сливки, взбитые всего пару часов назад. Таких вкусностей не найдешь ни в одном супермаркете! Хозяйки знают: именно здесь всегда можно купить по-настоящему свежие продукты, выращенные именно в нашем регионе овощи, а также фрукты из разных стран мира.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В выходные на рынке особенно людно. С самого утра горожане спешат сюда, чтобы запастись продуктами на всю следующую неделю или купить что-то к семейным праздникам.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Елена, 37 лет, домохозяйка:

- Мне нравится широкий ассортимент, представленный на рынке. Можно прийти и найти все, что вам необходимо. При этом не нужно толкаться, стоять в очередях в кассу. На рынке просторно, комфортно, удобно проехать с ребенком в коляске и, главное, не жарко! Если проголодался - есть кафе. Есть банкоматы. Понадобилась аптека - тоже имеется. Ну а особенно радует качество товара: мне, как маме, очень важно, чтобы на столе появлялись только свежие продукты.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нина Васильевна, 68 лет, пенсионерка:

- Я всегда покупаю продукты только на Центральном рынке. Приятно, что в последнее время ассортимент расширился. Здесь можно найти все, что душе угодно, и, главное, качественное, натуральное, вкусное. А еще очень нравится преображение, думаю, что совсем скоро на рынке будет очень красиво.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наталья, 58 лет, юрист:

- Мне нравится, что рядом с Центральным рынком удобная парковка. В самом здании рынка тоже видны изменения. Появляются новые, красивые и современные павильоны. Ходить сюда за покупками теперь одно удовольствие.

http://irkcr.ru/

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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