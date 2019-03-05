2019-03-05T07:12:39+03:00
Здоровье

Грипп и ОРВИ-2019 в Иркутске: заболеваемость пошла на спад

Число иркутян, подхвативших грипп и ОРВИ, ниже эпидемиологического порога
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Грипп и ОРВИ-2019 в Иркутске: заболеваемость пошла на спад.Грипп и ОРВИ-2019 в Иркутске: заболеваемость пошла на спад.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Ранняя весна вовсю осваивается в Иркутске, вместе с зимой завершается и эпидемия гриппа и ОРВИ-2019. По данным врачей, количество заболевших иркутян продолжает снижаться и уже ниже эпидемиологического порога на 16, 1%.

- В больницы Приангарья с симптомами гриппа и ОРВИ обратилось 22351 человек, что ниже эпидпорога на 23,5%, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. – В Иркутске к медикам обратились 7642 больных.

По результатам исследований, этой зимой больше всего жители Иркутской области подхватывали А (H1N1), более известный как «свиной грипп». Этот тип вируса опасен множеством осложнений, особенно пневмонией.

Несмотря на то, что заболеваемость снижается, риск подцепить заразу все еще велик! Так в Иркутской области карантин продлили в 17 школах и 4 детских садах. В еще 40 образовательных учреждениях Приангарья частично закрыты классы и дошкольные группы.

Медики напоминают, защитить себя от гриппа и ОРВИ можно следуя простым, но эффективным правилам гигиены. Приходя домой, не забывайте мыть с мылом руки и лицо. По возможности избегайте людных мест. Но, если все-таки болезнь Вас подкосила, не тратьте время на самолечение! А отправляйтесь к врачу.

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Эпидемия гриппа и ОРВИ 2019 в Иркутске пошла на спад. Число заболевших иркутян уже опустилось ниже эпидемиологического порога на 13,1%. А ведь всего неделю назад уровень заболеваемости был выше нормы на 14%! Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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