2019-03-05T08:53:41+03:00
Общество

Ученые из Бурятии создали ЗD принтер, с помощью которого из металлической стружки можно сделать инструменты

В обычном производстве 70% материала уходит в мусор
Олег ФЕДОРОВ
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Ученые из Бурятии создали ЗD принтер, с помощью которого из металлической стружки можно сделать инструменты. Фото: Центр молодежного инновационного творчества.Ученые из Бурятии создали ЗD принтер, с помощью которого из металлической стружки можно сделать инструменты. Фото: Центр молодежного инновационного творчества.
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В прошлом году ученые из Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления изобрели ЗD принтер, с помощью которого можно создавать металлические изделия из промышленного мусора. Разработчики получили грант от «Фонда содействия инновациям».

- Мы собираем металлическую стружку, которая уходит в отходы из-под фрезерных станков. Из-под фрезерных и токарных станков около 70% материала уходит в металлическую стружку,- рассказал «Комсомольской правде» в Иркутске создатель 3D принтера Вячеслав Бутуханов. – Мы ее собираем, перерабатываем в порошок, затем в пасту.А из этого можно сделать, например, инструменты.

Объемы отходов уменьшаются, вместо этого все идет в дело.Ученые уже готовятся запускать свое изобретение в серийный выпуск.

- Мы будем участвовать в российско-китайском инвестиционном проекте, где представим этот принтер, - говорит Вячеслав Бутуханов. – В мае мы покажем его на выставке в МГУ, а затем должны отправиться в тур по Китаю.

На следующем этапе ученым предстоит определить свойства полученных металлических изделий и понять, можно ли их использовать для художественных мастерских.Со временем изобретатели планируют печатать на нем даже детали двигателей самолетов и элементы бионических протезов. Кроме того, на этом принтере смогут обучаться студенты, потому что он, в отличие от промышленного, проще в обращении и стоит в десятки раз дешевле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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