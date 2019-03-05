2019-03-05T09:52:34+03:00
Общество

Мэру Киренского района вручили юбилейную медаль «100 лет военным комиссариатам»

Дарья АМУРСКАЯ
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Мэру Киренского района вручили юбилейную медаль «100 лет военным комиссариатам»Мэру Киренского района вручили юбилейную медаль «100 лет военным комиссариатам»
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Юбилейную медаль «100 лет военным комиссариатам МО РФ», удостоверение и памятный знак вручили мэру Киренского района Кириллу Свистелину. От имени военного комиссара Иркутской области Сергея Карамышева главе муниципалитета также передали благодарность за вклад органов местного самоуправления в развитие мобилизационной готовности района.

Юбилейная медаль В центре аверса — алый прямоугольный щит, на котором изображена эмблема военкоматов — пламенеющий меч. Ниже — алое поле с цифрами «100». Щит окружен венком из листьев дуба.

Нижним полукругом расположена лента с надписью: «ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТАМ МО РФ». На аверсе — большая золотистая 5-лучевая звезда. Поверх нее в два ряда написано: «ОТЕЧЕСТВО ДОЛГ ЧЕСТЬ». Нижние лучи звезды обвивает желтая лента с надписью «1918—2018».

Встреча мэра района К.В.Свистелина с военным комиссаром г. Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского районам МаксимСуховым М.И.

4 марта в администрации Киренского муниципального района прошла встреча мэра района К.В.Свистелина с военным комиссаром г. Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского районам Суховым М.И. На встрече присутствовали - первый заместитель мэра района по социальной политике Лещинский С.Ю., заместитель мэра – председатель комитета по имуществу и ЖКХ Вициамов А.В., начальник отдела по ГО и ЧС-начальник ЕДДС Залуцкий Е.В., главный специалист по мобилизационной работе Пищук Е.В.

Во время встречи комиссар Максим Иванович выразил огромную благодарность от лица , вручил мэру Кириллу Викторовичу

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с изменениями в законодательстве, регламентирующие порядок призыва граждан в Вооруженные Силы, вопросы, касающиеся воинского учета граждан, проведение медицинского обследования призывников на территории Киренского района и другие текущие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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