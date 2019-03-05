Главный иркутский памятник Ленину обретет собственника

Установленный в 1952 году на центральной улице Иркутска памятник Ленину, как выяснилось, является бесхозным. Бронзовый монумент, стоящий на пьедестале, отделанном плитами лабрадорита, не принадлежит никому. Подготовка документов для включения его в реестр памятников регионального значения идет только сейчас.

Подобных казусов в Иркутске хватает. Бесхозными также оказались памятник Ленину в районе плотины ГЭС и установленная на пересечении улиц Канадзавы и Марата скульптурная композиция в виде выпавшего яйца, посвященная русско-японской дружбе. В настоящее время администрация Иркутска занимается оформлением оставшихся без хозяина памятников в собственность.

Екатерина Козулина, заместитель мэра - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутска, рассказала, что не так давно в казну был принят памятник, посвященный творчеству известного режиссера и нашего земляка Леонида Гайдая. Герои кинофильма «Кавказская пленница» - Трус, Балбес и Бывалый, а также руководящий процессом съемок Гайдай, - появились на площади Труда возле цирка в 2012 году. Композицию установили на деньги компаний-спонсоров, а вот о дальнейшей ее судьбе не позаботились.

Администрации округов города ухаживают, в том числе, и за бесхозными памятниками. Например, возвышающегося над центральной аллеей города Ленина регулярно моют, хотя для этого требуются и специальная техника, и, естественно, деньги.

- Приняв памятники в казну, мы сможем предусмотреть средства не только на их содержание, но и, при необходимости, на ремонт и реконструкцию, - поясняет Екатерина Козулина. - Все скульптурные композиции будут обследованы, после чего появится понимание, в каком состоянии они находятся и требуется ли какая-либо модернизация.

Всего сейчас в процессе закрепления в казну находится пять памятников. По мемориалу русско-японской дружбы пакет документов уже передан в суд. Это значит, что собственник не найден, и все права примет на себя город. Что касается памятника Ленину на плотине ГЭС, ожидается ответ на запрос, направленный в Росимущества. А по вождю мирового пролетариата с центральной улицы города в КУМИ поступил акт инвентаризации от администрации Правобережного округа Иркутска. В этом документе написано, что на улице Ленина найден памятник Ленину… Сейчас ведомство готовит документы в суд.

Также город намерен принять в собственность установленный на территории бывшего ИВВАИУ самолет МиГ-29 и расположенный на углу улиц Советская и Декабрьских Событий танк «Иркутский комсомолец». Последний, кстати, не бесхозен. Он принадлежит Министерству обороны РФ. Однако ухаживает за монументом именно город, поэтому в адрес министра обороны России подготовлено письмо за подписью мэра Иркутска Дмитрия Бердникова с предложением передать памятник в муниципальную собственность.

Вадим Шахеров, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Иркутского государственного университета, комментируя ситуацию с бесхозными скульптурами, отметил, что раньше все они были общенародным достоянием. В начале 1990-х годов все изменилось, но процесс передела собственности затянулся надолго и продолжается до сих пор. Свою роль играет и несовершенство законодательства. Например, если памятник находится на госохране, то по закону охранять его должен собственник, которого может и не быть.

К слову, брать на себя ответственность за памятники и, как следствие, нести дополнительные расходы тоже никто особо не стремился. Продолжалось это ни одно десятилетие.

- Хорошо, что такой непростой вопрос, наконец, начал решаться, - отмечает Вадим Шахеров. - Город приводят в порядок. Надеюсь, эта работа будет продолжена.