Иркутян приглашают на съемки нового фильма про Сталинград

Гул от взрывов противопехотных мин, лязганье танковых траков и громогласное победоносное «Ура», - 9 и 10 марта в музее из мусора, что на 5-м километре Александровского тракта, будет жарко. А все потому, что там опять, как и полгода назад, там снова развернутся съемки. «Вечный огонь» - короткометражный фильм об обороне Сталинграда 1942-1943 годов. И для такой масштабной реконструкции полигон на Александровском тракте – лучшая декорация. Картину планируют выпустить в прокат по телевидению, в кинотеатрах и в интернете к 9 мая.

– Лента - несколько новелл, которые расскажут истории пожилого и молодого солдата, медицинской сестры и партизана, - рассказал «Комсомольской правде» в Иркутске автор сценария и второй режиссер Роман Ермаченко. – В героях зритель узнает своего близкого человека, ведь Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, в каждой семье есть свои герои.

О памяти, доблести, чести и подвиге и хотят рассказать своей 20-минутной кинолентой создатели «Вечного огня». Кстати, каждый иркутянин может стать исполнителем одной из ролей. Для съемок в массовке требуется 70 мужчин разных возрастов. Кастинг пройдет прямо перед началом съемок – желающих ждут в 9.30 у здания штаба областной организации ветеранов «Союз десантников». Оттуда группа отправится в музей мусора наАлександровский тракт. Да, и не забудьте взять с собой какие-нибудь военные атрибуты тех лет - пилотки, портупеи, сапоги, если таковые имеются. Они придадут особый колорит фильму и особый дух.

- Меня эта история затянула после того, как месяц прожил в окопе с актерами фильма «321 Сибирская», - говорит директор киностудии «О-БОО» Сергей Экрот. – Сразу после окончания съемок той картины, мы создали свою киностудию, подготовили сценарий «Вечного огня». Хотим, чтобы ленту увидела вся Россия.

Кстати, «Вечный огонь», как «321 Сибирская», снимают на народные деньги. Большую часть средств нашла киностудия, но и среди обычных людей нашлись желающие помочь проекту рублем. В планах у создателей ленты развивать жанр исторических фильмов и дальше. Одна из идей – картина о Первой Мировой войне.