2019-03-06T10:12:39+03:00
Общество

Цветы к 8 марта в Иркутске: во сколько обойдется праздничный букет

Самыми популярными цветами на 8 марта в Иркутске в этом году стали желтые тюльпаны
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Цветы к 8 марта: во сколько обойдется в Иркутске праздничный букет.Цветы к 8 марта: во сколько обойдется в Иркутске праздничный букет.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Восьмое марта и без букета? То же самое, что Новый год без елки. Цветы – безусловное дополнение к подарку от любящих мужчин своим женщинам. И вот она дилемма накануне праздника – тюльпаны, розы, мимозы… Как выбрать цветы на 8 марта в Иркутске?!

- Всего к празднику «Горзеленхоз» вырастил более 65 тысяч цветов, большая часть из них тюльпаны, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Ежедневно срезают по 3-4 тысячи цветов и развозят по магазинам Иркутска.

Много? Напрасно так думаете. Ведь по данным Иркстата в областном центре живут более 300 тысяч женщин. Неужели, каждая 5 останется без букета? Конечно же, нет. Еще больше цветов в Иркутск привезли из-за границы - Нидерландов, Эквадора, Израиля, Кении и других стран.

Так во сколько же обойдется приятный подарок для любимой?

- Конечно, перед 8 марта стоимость букетов поднимется, и на порядок, уже сейчас многие магазины выставили праздничный ценник, - отвечают продавцы. – Еще неделю назад розы стоили от 100 до 150 рублей за стебель, то сейчас уже от 200-250 и выше.

Тюльпаны, конечно, обойдутся дешевле - от 90 до 150 рублей. При этом цены на них тоже выросли минимум в полтора раза.

- Самые популярные цветы к 8 марта в Иркутске – желтые тюльпаны, - говорят флористы. – Особенно много заказов поступает от организации. Эти цветы дарят мужчины своим коллегам-дамам.

КОНКРЕТНО

Что почем?

Роза – от 150 рублей

Тюльпан – от 90 рублей

Хризантема – от 140 рублей

Гербера – от 150 рублей

Орхидея – от 500 рублей

Лилия – от 450 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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