Смерть на свидании: в колонии Улан-Удэ после ночи любви умерла женщина, приехавшая к своему возлюбленному

-Спасите! Помогите!, - под утро 5 марта из комнаты для свиданий исправительной колонии №2 города Улан-Удэ выскочил мужчина. У его подруги, с которой заключенный жил, будучи на свободе, начались судороги. Дежурный позвал врача, но женщина умерла за несколько минут. Как это произошло и что стало причиной смерти 31-летней женщины? В этом сейчас разбираются следователи СУ СК РФ по Бурятии.

-По предварительным данным, один из заключенных, отбывающих наказание в исправительной колонии, расположенной на территории города Улан-Удэ, решил воспользоваться своим правом на длительное свидание, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Бурятии. - Мужчина обратился в администрацию учреждения с этой просьбой.

Никаких препятствий для приезда к заключенному его "подруги жизни", не было - свидание сроком трое суток разрешили. Четвертого марта обоих перевели в специальное здание и разместили в отдельной комнате. Такого финала никто и не предполагал.

Пока о смерти женщины известно немногое. Так, после "ночи любви" они легли спать только утром. И практически сразу у приехавшей на свидание начались конвульсии, которые закончились смертью. Прибывший врач не заметил внешних признаков насильственной смерти. Теоретически можно допустить, что женщина страдала тяжелым заболеванием и стресс спровоцировал его развитие. Но точно утверждать это пока слишком рано. Для установления точной причины смерти погибшей назначено судебно-медицинское исследование.Следователи продолжают свою работу.